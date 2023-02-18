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Asrın felaketinde onlarca kişiye mezar oldu! Hasan Alpargün Apartmanı’ndan “Şanslı” kurtuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Asrın felaketinde onlarca kişiye mezar oldu! Hasan Alpargün Apartmanı’ndan “Şanslı” kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili yıktı. Adana’da, depremde yıkılan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpargün Apartmanı’nın enkazından sağ çıkarılan 3 aylık kediyi sahiplenen ve ismini ‘Şanslı’ koyan, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, “Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. ‘Şanslı’nın sahipleri de hayatını kaybetti. Onlar huzur içinde uyusunlar. Yavrularına sonuna kadar sahip çıkacağız. Gözleri arkada kalmasın” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen kentlerden olan Adana'da yıkılan binalardan Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında, onlarca kişi yaşamını yitirdi.

Depremin 3'üncü günü enkazdaki arama-kurtarma çalışmaları sırasında 3 aylık kedi, molozların arasından sağ çıkarıldı.

Bu sırada enkazın önünde endişeyle 2 yakınından gelecek haberi bekleyen KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, kediyi sahiplendi.

'Şanslı'yı dernek olarak besledikleri diğer kedilerin bulunduğu yere yerleştiren Yıldırım, gözü gibi bakıyor.

Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında 2 yakınının hayatını kaybettiğini, günlerce onlardan gelecek iyi haberi beklediğini söyleyen Yıldırım, "Depremin 3'üncü gününde AFAD ekipleri tarafından bu yavrumuz enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Biz de hemen orada sahiplendik. İsmini 'Şanslı' koyduk. Gözlerinde biraz yaralanma var. Onun dışında sağlığı yerinde. Sosyal medyada paylaşınca bize ulaşan, sahiplenmek istediğin söyleyen çok insan oldu ama o burada mutlu. Tabii korkuyu üzerinden atamadı. Çok üzücü bir süreçti. Böyle bir canın kurtulması bizi mutlu etti. Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. 'Şanslı'nın sahipleri de hayatını kaybetti. Onlar huzur içinde uyusunlar. Yavrularına sonuna kadar sahip çıkacağız. Gözleri arkada kalmasın" dedi.

ALPARGÜN APARTMANINDA NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de meydana gelen asrın deprem felaketinin ardından Adana'nın Çukurova ilçesinde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edildi.

Henüz sağ çıkanın olmadığı, çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşılan Alpargün Apartmanı'nın 2021 yılı görüntülerinde de duvarlarının çatlak olduğu ortaya çıkarken, şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda, "Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün" diye kendisini anlatmış.

70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin ardından kaçtığı KKTC'de gözaltına alındı.

Alpargün Apartmanı’nın sahibi gözlatına alındı ALPARGÜN APARTMANI'NIN SAHİBİ GÖZLATINA ALINDI
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