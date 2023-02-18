Asrın felaketinde onlarca kişiye mezar oldu! Hasan Alpargün Apartmanı’ndan “Şanslı” kurtuldu

Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında 2 yakınının hayatını kaybettiğini, günlerce onlardan gelecek iyi haberi beklediğini söyleyen Yıldırım, "Depremin 3'üncü gününde AFAD ekipleri tarafından bu yavrumuz enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Biz de hemen orada sahiplendik. İsmini 'Şanslı' koyduk. Gözlerinde biraz yaralanma var. Onun dışında sağlığı yerinde. Sosyal medyada paylaşınca bize ulaşan, sahiplenmek istediğin söyleyen çok insan oldu ama o burada mutlu. Tabii korkuyu üzerinden atamadı. Çok üzücü bir süreçti. Böyle bir canın kurtulması bizi mutlu etti. Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. 'Şanslı'nın sahipleri de hayatını kaybetti. Onlar huzur içinde uyusunlar. Yavrularına sonuna kadar sahip çıkacağız. Gözleri arkada kalmasın" dedi.