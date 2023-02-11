Adana’da Alpargün Apartmanı’nda felaket göz göre göre gelmiş! Hasan Can Alpargün Lefkoşa'da gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın deprem felaketinin ardından Adana'nın Çukurova ilçesinde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edildi. Henüz sağ çıkanın olmadığı, çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşılan Alpargün Apartmanı'nın 2021 yılı görüntülerinde de duvarlarının çatlak olduğu ortaya çıkarken, şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda, “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye kendisini anlatmış. Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edildi.
Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.
En az 65 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün'ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, "Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık" sözleriyle pazarladığı belirtildi.
Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda ise, "Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün" diye kendini anlatılmıştı. İnşaat şirketinin internetteki sayfasına girilemezken, baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün'ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs'a kaçtığını öne sürdü.
16 katlı apartmanda 32 daireli apartman da toplam da 92 kişinin yaşadığı da öğrenildi.
DUVARLARININ ÇATLAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adana'da yapılan tespitlere göre 12 bina yıkıldı. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan 16 katlı Alpargün Apartmanı da ilk günden arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde ilk müdahale ettiği binalardan biri oldu. 32 dairenin bulunduğu apartmanda henüz sağ çıkan olmadı. 92 kişinin yaşadığı öğrenilen bina enkazında çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Alpargün Apartmanı'nın depremden önce duvarlarının çatlak olduğu görüldü. Google Maps'te, binanın duvarlarının çatlak olduğu ve sıvandığı görüldü. İhmalin fotoğrafı, felaketin göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı.
Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.
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