Adana’da Alpargün Apartmanı’nda felaket göz göre göre gelmiş! Hasan Can Alpargün Lefkoşa’da gözaltına alındı

Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda ise, "Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün" diye kendini anlatılmıştı. İnşaat şirketinin internetteki sayfasına girilemezken, baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün'ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs'a kaçtığını öne sürdü.

16 katlı apartmanda 32 daireli apartman da toplam da 92 kişinin yaşadığı da öğrenildi.