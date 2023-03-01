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AFAD: Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 4.3'lük deprem meydana geldi | 2023 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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AFAD: Kahramanmaraş Türkoğlu’nda 4.3’lük deprem meydana geldi | 2023 son depremler

Son dakika... AFAD saat 19:38’de Kahramanmaraş Türkoğlu merkezli 4.3 büyüklüğünde depremin meyanda geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 19.38'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Büyüklük: 4.3 (Ml) Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş) Tarih: 2023-03-01 Saat: 19:38:00 TSİ Enlem: 37.304 N Boylam: 37.025 E Derinlik: 7.6 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

01-03-2023 19:38:00 37.304 37.025 7.6 ML 4.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 556555
01-03-2023 19:14:47 37.946 37.971 8.48 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya) 556554
01-03-2023 19:13:13 38.033 37.601 6.97 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 556550
01-03-2023 19:11:28 38.192 38.64 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 556551
01-03-2023 19:10:31 38.15 38.128 6.98 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 556553


01-03-2023 19:09:55 37.504 37.09 7 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 556552
01-03-2023 18:58:05 37.937 36.31 7.09 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 556549
01-03-2023 18:54:48 37.444 37.141 10.28 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 556543
01-03-2023 18:49:25 38.106 36.64 7.04 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 556548
01-03-2023 18:47:40 38.087 36.552 6.9 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 556540

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