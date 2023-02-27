Hatay’da dehşete düşüren olay! Deprem değil, nakliye aracının asansörünün kopan halatı öldürüyordu

"RABBİM BUNDAN DAHA ACISINI YAŞATMASIN, YAŞANANLARDAN İBRET ALMAYI NASİP ETSİN"

Depremin bitmesinin ardından evden çıkmak istediklerini ancak çelik kapının açılmadığını ifade eden Söğüt "Apartmanın merdiven boşluğunun çökmesi nedeniyle evimizin çelik kapısı açılmadı. O 3 evladımızın daha da panik olmasına neden oldu. Çocuklara deprem bir daha olursa diye çocuk odasında bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. O sırada telefonla sağa sola aramaya başladık ancak biz yaşadıklarımızın şoku ile sanki tek depremi biz yaşamışız psikolojisi ile hareket ettik. 3 saat boyunca kurtarılmayı bekledik. Sabah 07.30 sıralarında ilçe itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldık. Kurtarıldığımızda binamızın yan yattığını gördük. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildik. İlk defa çaresiz kaldığımı hissettim. Vatanımız devletimiz güçlü bir devlet. Bu süreçten en kısa sürede daha güçlü çıkacağız. Kayıplarımız var. Çok meslektaşımızı kaybettik. Rabbim bundan daha acısını yaşatmasın. Yaşananlardan ibret almayı nasip etsin" diye konuştu.