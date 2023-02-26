Depremde acı bilanço! Can kaybı artıyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı

Sezer açıklamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374'e yükseldiğini paylaştı.

Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir.