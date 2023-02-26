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Depremde acı bilanço! Can kaybı artıyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı

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Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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Depremde acı bilanço! Can kaybı artıyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı

AFAD Başkanı Yunus Sezer 11 ilde yaşanan deprem felaketinde can kaybının yükseldiğini açıkladı. Sezer yaptığı açıklamada vefat edenlerin sayısının 44 bin 374'e yükseldiğini belirtirken bölgede 10 binin üzerinde konteyner kurulumunun sürdüğünün altını çizdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer,Kahramanmaraş merkezli depremlerin bilançosuna ve bölgede yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Sezer açıklamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374'e yükseldiğini paylaştı.

Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir.

10 BİN LİRALIK ÖDEMELER HESAPLARDA

Şu anda 287 tane çadır kent kurmuş durumdayız. 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise bölgede devam ediyor. Nakdi yardımlar konusunda 918 bin vatandaşımıza 10 bin liralık ödemeler yapıldı.

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