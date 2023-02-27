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Son dakika! Tokat'ta yangın faciası: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Son dakika! Tokat’ta yangın faciası: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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