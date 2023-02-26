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Bir DEPREM daha yaşanabilir mi? ANTAKYA FAYI tamamen KIRILDI mı? İzi sürülüyor! Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı

Çifte felaketin ardından Hatay iki büyük depremle daha sallanmış, ağır hasarlı yapıların bir kısmı yıkılmıştı. İşte o depremler sonrası uzmanlar, Antakya fayını incelemeye başladı. Peki bu fayda bir deprem daha yaşanma ihtimali var mı? Prof. Dr. Hasan Sözbilir o fayın izini sürdü. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ATV muhabiri Samed Öztaylan detayları aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.02.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 11:49
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Bir DEPREM daha yaşanabilir mi? ANTAKYA FAYI tamamen KIRILDI mı? İzi sürülüyor! Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı

Kırılan faylar, çöken yollar, oluşan çukurlar...

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Bir DEPREM daha yaşanabilir mi? ANTAKYA FAYI tamamen KIRILDI mı? İzi sürülüyor! Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay 6,4 ve 5,8'le sallandı.

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Bir DEPREM daha yaşanabilir mi? ANTAKYA FAYI tamamen KIRILDI mı? İzi sürülüyor! Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı

İşte o depremlerin ardından uzmanlar sahaya indi kırılan Antakya fayının izini sürdü.

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Bir DEPREM daha yaşanabilir mi? ANTAKYA FAYI tamamen KIRILDI mı? İzi sürülüyor! Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir işte fay hattının olduğu bu kılcal damarları ve çatlakları incelikle bakıyor ve Antakya Fayı'nın tamamen kırılıp kırılmadığını araştırıyor.

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Bir DEPREM daha yaşanabilir mi? ANTAKYA FAYI tamamen KIRILDI mı? İzi sürülüyor! Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı

İZLERİ BURADA MI O FAY HATTININ?

Sözbilir, "Evet. Şimdi bu fay hattının kendisi. Fay düzleminin kendisi. Bu Antakya fayı diye geçiyor. Yaklaşık 40-45 kilometrelik bir fay. Özellikle fayın kuzey bölümünde yayılmalar, sıvılaşmalar belli çatlaklar gözlemlenebiliyor. Özellikle kuzey kesimiyle ilgili bir kırılmanın gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.