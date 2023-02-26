Bir DEPREM daha yaşanabilir mi? ANTAKYA FAYI tamamen KIRILDI mı? İzi sürülüyor! Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı

Çifte felaketin ardından Hatay iki büyük depremle daha sallanmış, ağır hasarlı yapıların bir kısmı yıkılmıştı. İşte o depremler sonrası uzmanlar, Antakya fayını incelemeye başladı. Peki bu fayda bir deprem daha yaşanma ihtimali var mı? Prof. Dr. Hasan Sözbilir o fayın izini sürdü. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ATV muhabiri Samed Öztaylan detayları aktardı.