DNA’dan cansız bedeni bulundu! Üsteğmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Esra İlhan'ın Eskişehir'de oturan babası Battal Kerzi ile Miraç İlhan'ın Giresun'daki babası Yahya İlhan, çocuklarının bulunabilmesi için 13 Şubat'ta DNA testi verdi. Test sonuçlarına göre, Miraç İlhan'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldıktan sonra bölgede defnedildiği belirlendi. Esra İlhan'dan ize rastlanılmadı.