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Cerrahpaşa Tıp'ın büyük kısmı kapatıldı! Sağlık ve eğitim hizmeti deprem risk durumu sebebiyle durduruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Cerrahpaşa Tıp’ın büyük kısmı kapatıldı! Sağlık ve eğitim hizmeti deprem risk durumu sebebiyle durduruldu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti deprem risk durumu sebebiyle durduruldu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi üniversitemiz ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur" dedi.

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