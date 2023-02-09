Polis Özel Harekat sahada! 200 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar

Bu AKUT timleri kurulurken özellikle beton kesme, kapı açma kapı kesme, büyük demir kesme makasları alındı. Sismik termal görüntüleyiciler alındı. Bunlar sayesinde o dediğimiz 200'e yakın vatandaşımızı sürekli çıkarma fırsatımız oldu. 3 saat önce yaklaşık 80 yaşında bir amcamızı çıkardık. Kendi anne babamız gibi gördüğümüz için bu da bizi çok çok mutlu etti. Keşke her yerden bu şekilde haber alsak daha da canla başla şevkle çalışırız.Devletimiz burada çok güçlü gerçekten çok güçlü. Yardımlar çok güçlü. Gelen yardımlar, çadır kurulumları halka destek çok kuvvetli şekilde. Sahada da halkımız sağ olsun bazı şeylerde bize de çok yardımcı oluyor. Bizim yarım kaldığımız yerde gerçekten bize destek sağlamaya çalışyıor."

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