Polis Özel Harekat sahada! 200 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Malatya’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara Polis Özel Harekat ekipleri de destek veriyor. Şu ana kadar 200 kişiyi sağ kurtaran ekip içinde yer alan polis A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye 6 Şubat tarihinde 7,7'lik ve 7,6'lık iki büyük depremle sarsıldı. 2 büyük deprem 10 ili etkiledi. O illerden biri de Malatya oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmalara Polis Özel Harekat ekipleri de destek veriyor. Şu ana kadar 200 kişiyi sağ kurtaran ekip içinde yer alan polis A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Arama kurtarma çalışmalarına polisler de destek veriyor. 6 bin özel harekat polisi deprem bölgesinde çalışmalara katılıyor. Özel harekat polisleri 200 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Ekip içerisinde yer alan polis A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte polisimizin A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
"Yaklaşık olarak 83 saattir arama-kurtarma çalışmalarına destek oluyoruz. Çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Başkanlığımız bünyesinde kurulan AKUT timleri tüm yıkılan bölgede faaliyetlerine devam ediyor. Polis Özel Harekat birimi olarak yaklaşık 200'e yakın vatandaşımızı canlı olarak içeriden çıkardık.
Şimdi çalıştığımız enkazda termal ısı yalıtım sistemiyle ısı aldığımız bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Ailenin beyanına göre 3'ü küçük olmak üzere toplam 5 kişi var ve biz onları kurtarmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz.
Askerimiz, jandarmamız, polisimiz için burada bir kişiyi kurtarmak gurur meselesi. Burada görev yapan polislerimizden evleri yıkılanlarda oldu. Bunlardan biri de benim. Biz kendi evimizi barkımızı hiç düşünmedik bölgede yardıma koştuk. Yaklaşık olarak 83 saattir sahada görev yapıyoruz.
Biz enkazdan sağ kurtulduk ve ailemizi gönderip burada tek vücut olarak görev yapıyoruz. Ailemizi tahliye ettikten sonra organize olup tüm şehre yayıldık ve göreve başladık. Daha önce bu felaketlerin olma olasılığını göz önüne alarak Özel Harekat bünyesi başkanlığında AKUT timleri kurulmuştu.
Bu AKUT timleri kurulurken özellikle beton kesme, kapı açma kapı kesme, büyük demir kesme makasları alındı. Sismik termal görüntüleyiciler alındı. Bunlar sayesinde o dediğimiz 200'e yakın vatandaşımızı sürekli çıkarma fırsatımız oldu. 3 saat önce yaklaşık 80 yaşında bir amcamızı çıkardık. Kendi anne babamız gibi gördüğümüz için bu da bizi çok çok mutlu etti. Keşke her yerden bu şekilde haber alsak daha da canla başla şevkle çalışırız.Devletimiz burada çok güçlü gerçekten çok güçlü. Yardımlar çok güçlü. Gelen yardımlar, çadır kurulumları halka destek çok kuvvetli şekilde. Sahada da halkımız sağ olsun bazı şeylerde bize de çok yardımcı oluyor. Bizim yarım kaldığımız yerde gerçekten bize destek sağlamaya çalışyıor."
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