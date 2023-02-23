Taha Duymaz’ın fotoğrafı yürek yaktı! Kardeşi paylaştı...

Türkiye, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, 11 ili yerle bir etti. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, şehirlerdeki binaların çoğunda yıkıma neden oldu.