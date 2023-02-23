23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taha Duymaz’ın fotoğrafı yürek yaktı! Kardeşi paylaştı...

Taha Duymaz’ın fotoğrafı yürek yaktı! Kardeşi paylaştı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili yerle bir eden depremde Taha Duymaz kardeşiyle birlikte Hatay'da göçük altında kaldı. Taha ve ailesinden gelecek güzel bir haber beklenirken 12 gün sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Taha Duymaz'ın kardeşi çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 13:30
  • 1
  • 12
Taha Duymaz’ın fotoğrafı yürek yaktı! Kardeşi paylaştı...

Türkiye, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, 11 ili yerle bir etti. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, şehirlerdeki binaların çoğunda yıkıma neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Taha Duymaz’ın fotoğrafı yürek yaktı! Kardeşi paylaştı...

Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı.

  • 3
  • 12
Taha Duymaz’ın fotoğrafı yürek yaktı! Kardeşi paylaştı...

Cansız bedeni günlerce enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti.

  • 4
  • 12
Taha Duymaz’ın fotoğrafı yürek yaktı! Kardeşi paylaştı...

Depremin 12. gününde Taha ile kardeşinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

  • 5
  • 12
Taha Duymaz’ın fotoğrafı yürek yaktı! Kardeşi paylaştı...

Şimdi ise kardeşi Burak Duymaz, Taha'nın çocukluk fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı görenler bir kez daha üzüldü.