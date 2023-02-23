HaberlerGaleriTaha Duymaz’ın fotoğrafı yürek yaktı! Kardeşi paylaştı...
Taha Duymaz’ın fotoğrafı yürek yaktı! Kardeşi paylaştı...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili yerle bir eden depremde Taha Duymaz kardeşiyle birlikte Hatay'da göçük altında kaldı. Taha ve ailesinden gelecek güzel bir haber beklenirken 12 gün sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Taha Duymaz'ın kardeşi çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:28Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 13:30