HaberlerGaleriDepremde hayatını kaybeden abisine böyle seslendi: Şimdi üçünüz de melek oldunuz
Depremde hayatını kaybeden abisine böyle seslendi: Şimdi üçünüz de melek oldunuz
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yıkılan Bilgecan Apartmanı'nın enkazı altında polis memuru Barış Berber ile 5 aylık hamile eşi Nur Deniz Berber hayatını kaybetti. Genç çiftin ölümü yakınlarını yasa boğarken, bebeklerine Beriz ismini koyacakları öğrenildi. Barış Berber'in kız kardeşi Deniz Berber'in sosyal medyadan yazdıkları okuyanları ağlattı.