Depremde hayatını kaybeden abisine böyle seslendi: Şimdi üçünüz de melek oldunuz

"NASIL BIRAKTIN BENİ ABİM..."

Deniz Berber'in yazdığı, "4 ay sonra bebeğiniz geliyordu dünyaya. Ne kadar mutluydunuz. Biliyorum şimdi birliktesiniz cennette. Biz görmedik Beriz'i. Ama o annesi ve babasıyla birlikte.

