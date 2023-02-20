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Depremde hayatını kaybeden abisine böyle seslendi: Şimdi üçünüz de melek oldunuz

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yıkılan Bilgecan Apartmanı'nın enkazı altında polis memuru Barış Berber ile 5 aylık hamile eşi Nur Deniz Berber hayatını kaybetti. Genç çiftin ölümü yakınlarını yasa boğarken, bebeklerine Beriz ismini koyacakları öğrenildi. Barış Berber'in kız kardeşi Deniz Berber'in sosyal medyadan yazdıkları okuyanları ağlattı.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:48
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Depremde hayatını kaybeden abisine böyle seslendi: Şimdi üçünüz de melek oldunuz

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem çok sayıda can kaybına sebep oldu.

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Depremde hayatını kaybeden abisine böyle seslendi: Şimdi üçünüz de melek oldunuz

Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkılan Bilgecan Apartmanı'nın enkazı altında polis memuru Barış Berber ile 5 aylık hamile eşi Nur Deniz Berber hayatını kaybetti.

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Depremde hayatını kaybeden abisine böyle seslendi: Şimdi üçünüz de melek oldunuz

Genç çiftin ölümü yakınlarını yasa boğarken, bebeklerine Beriz ismini koyacakları öğrenildi.

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Depremde hayatını kaybeden abisine böyle seslendi: Şimdi üçünüz de melek oldunuz

Barış Berber'in kız kardeşi Deniz Berber'in sosyal medyadan yazdıkları okuyanları ağlattı.

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Depremde hayatını kaybeden abisine böyle seslendi: Şimdi üçünüz de melek oldunuz

"NASIL BIRAKTIN BENİ ABİM..."

Deniz Berber'in yazdığı, "4 ay sonra bebeğiniz geliyordu dünyaya. Ne kadar mutluydunuz. Biliyorum şimdi birliktesiniz cennette. Biz görmedik Beriz'i. Ama o annesi ve babasıyla birlikte.