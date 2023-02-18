Asrın felaketinde en acı yalan: Hayata tutunsun diye oğlunun öldüğünü söylemiyoruz

"HAYATA TUTUNSUN DİYE BÜYÜK OĞLUNUN YAŞADIĞINI SÖYLEDİK"



Ablasının yoğun bakımda olduğunu belirten Zengin, "Yeğenimin vefat ettiğini söyleyemiyoruz. Nasıl anlatacağız? Bize 'Artık onunla bir hayat kuracağım' diyor. Eşinin ve zor da olsa küçük oğlunun ölümünü kabullendi. Büyük oğlunun Malatya Devlet Hastanesi'nde olduğu yalanını söyledik. Onu hayatta tutabilmek için, tedaviye cevap verebilsin diye. Zaten büyük oğlunun hayatta olduğunu duyduktan sonra, tedaviye cevap vermeye başladı. Bir şey diyemiyorum artık, şuurum gitmiş durumda. Şu an bile sanki hala enkazda çalışıyorum. Kaç gün geçti ama ben hala, hangi ekipmanım olsaydı daha çok insan kurtarabilirdim, diye düşünüyorum. İnşallah, Allah ablama da o sabrı verecek. Eğer bu kritik süreci atlatırsa, psikolog eşliğinde büyük oğlunun da vefat ettiğini anlatacağız" şeklinde konuştu.