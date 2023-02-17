Kahramanmaraş depreminin kronolojisi! İşte asrın felaketinin ilk 240 saatinde yaşananlar

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.