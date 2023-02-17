17 Şubat 2023, Cuma
Kahramanmaraş depreminin kronolojisi! İşte asrın felaketinin ilk 240 saatinde yaşananlar
6 Ocak sabahı saat 04.17'de Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi meydana geldi. 10 ilde hissedilen depremde on binlerce insan hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanından depremzedeler için bölgeye yardımlar geldi. İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremin ardından geçen 240 saatte yaşananlar.
Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 11:28
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