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Kahramanmaraş depreminin kronolojisi! İşte asrın felaketinin ilk 240 saatinde yaşananlar

6 Ocak sabahı saat 04.17'de Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi meydana geldi. 10 ilde hissedilen depremde on binlerce insan hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanından depremzedeler için bölgeye yardımlar geldi. İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremin ardından geçen 240 saatte yaşananlar.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 11:28
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Kahramanmaraş depreminin kronolojisi! İşte asrın felaketinin ilk 240 saatinde yaşananlar

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

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Kahramanmaraş depreminin kronolojisi! İşte asrın felaketinin ilk 240 saatinde yaşananlar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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Kahramanmaraş depreminin kronolojisi! İşte asrın felaketinin ilk 240 saatinde yaşananlar

İşte 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin dakika dakika gelişmeleri...

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Kahramanmaraş depreminin kronolojisi! İşte asrın felaketinin ilk 240 saatinde yaşananlar
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Kahramanmaraş depreminin kronolojisi! İşte asrın felaketinin ilk 240 saatinde yaşananlar