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Adana'da depremde hayatını kaybedenlerin mezarları yürek yaktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin vurduğu illerden birisi olan Adana'da vefat eden 418 kişinin defnedildiği Kabasakal Mezarlığı'ndaki görüntüler yürek yaktı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, kiminin tuttuğu takımın formasını, kiminin sünnetliğini, kiminin komando beresini, kiminin oyuncağını, kiminin ise mezar tahtasına fotoğrafını koyup duygu dolu mesajlar yazdı.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 11:26
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Adana’da depremde hayatını kaybedenlerin mezarları yürek yaktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı. Bu binalarda 418 kişi hayatını kaybetti.

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Adana’da depremde hayatını kaybedenlerin mezarları yürek yaktı

Hayatını kaybedenlerin çoğu Kabasakal Mezarlığı'nda depremzedeler için açılan mezarlığa defnedildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise mezarlığı bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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Adana’da depremde hayatını kaybedenlerin mezarları yürek yaktı

Mezara gelen ailelerin depremde ölenlerin kabrine bıraktığı eşyalar ise görenlerin yüreğini dağlıyor. Kimi mezara oyuncak koyarken, kimi komando beresi, kimi giydiği son kıyafeti, kimi sünnetliği, kiminin çok sevdiği futbol takımının formasını koyması herkesi ağlattı.

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Adana’da depremde hayatını kaybedenlerin mezarları yürek yaktı

Mezara gelen bazı ailelerin de mezar tahtasına ölenlerin fotoğraflarını koyup altına da çok duygusal mesajlar yazdıkları görüldü.

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Adana’da depremde hayatını kaybedenlerin mezarları yürek yaktı

Tutar Apartmanı'nda hayatını kaybeden Atilla, Zeynep, Gülşen ve Hilal Erdoğdu ailesinin yakınları da mezara fotoğraflarını koyanlardan. Hepsinin birlikte çektirdiği fotoğrafı görenler gözyaşlarını tutamadı.