Adana’da depremde hayatını kaybedenlerin mezarları yürek yaktı

Mezara gelen ailelerin depremde ölenlerin kabrine bıraktığı eşyalar ise görenlerin yüreğini dağlıyor. Kimi mezara oyuncak koyarken, kimi komando beresi, kimi giydiği son kıyafeti, kimi sünnetliği, kiminin çok sevdiği futbol takımının formasını koyması herkesi ağlattı.

