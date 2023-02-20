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Adana'da depremde hayatını kaybedenlerin mezarları yürek yaktı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin vurduğu illerden birisi olan Adana'da vefat eden 418 kişinin defnedildiği Kabasakal Mezarlığı'ndaki görüntüler yürek yaktı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, kiminin tuttuğu takımın formasını, kiminin sünnetliğini, kiminin komando beresini, kiminin oyuncağını, kiminin ise mezar tahtasına fotoğrafını koyup duygu dolu mesajlar yazdı.
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:15Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 11:26