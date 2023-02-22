İstanbul'da kafe önünde silahlı saldırı! Dehşet anı güvenlik kamerasında
İstanbul Beylikdüzü'nde yakınları ile bir kafeden çıkan kişi kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 20.40 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.
İddiaya göre, 3 yakını ile kafeden çıkarak aracına yönelen S.A., arkasından gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken S.A. bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken yaşanan saldırı anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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