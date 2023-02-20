Muğla'ya gelen depremzedelere yardım eli: "Yaşadıkları acıyı unutturmaya çalışıyoruz"

"YAŞADIKLARI ACIYI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Depremzedeleri ellerinden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Rukiye Uslu, " Moralleri çok bozuk, yakınlarını kaybetmişler, mallarını kaybetmişler. İnsan olmanın getirdiği bir şey bu. Bunun ötesi var mı? Bu bizim de başımıza gelebilirdi. Tam tersi olduğunda eminin onlar da bize yapacaklardı. Depremzedeleri burada elimizden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Farklı bir ortamda yaşadıkları büyük acıyı unutmalarını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ BİR DAHA BÖYLE BİR ACIYI YAŞAMAZ İNŞALLAH"

Bir anlık da olsa yaşadıklarını unutturmaya çalıştıklarını söyleyen Uslu, "Kahramanmaraş'tan Elbistan'dan Hatay'dan deprem bölgesinin her köşesinden gelmiş insanlar. Moralleri bozuk. Farklı bir ortamda moral açısından onlara katkımız olsun istedik. Umuyoruz ki insanlarımız, ülkemiz böyle bir acıyı yaşamaz inşallah" şeklinde konuştu.