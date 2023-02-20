Hatay’da 6,4 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedildi! Felaket sonrası artçılar sürüyor

Hatay'da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15 gündür beşik gibi sallanan bölgede son depremler, şiddetle hissedildi. Depremlerin ağır hasarlı birçok binada yıkıma neden olduğu belirtildi.

ÜST ÜSTE 2 BÜYÜK DEPREM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge 15 gündür artçı ve bağımsız depremlerle beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.