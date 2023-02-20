Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedildi! Felaket sonrası artçılar sürüyor
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölgede hasarlı olan bazı binaların da yıkıldığı belirtildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin" uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Hatay'da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15 gündür beşik gibi sallanan bölgede son depremler, şiddetle hissedildi. Depremlerin ağır hasarlı birçok binada yıkıma neden olduğu belirtildi.
ÜST ÜSTE 2 BÜYÜK DEPREM
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge 15 gündür artçı ve bağımsız depremlerle beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yaşanan deprem sonrası bazı binalar yıkıldı, ortalık toz duman kapladı.
"BİNALAR GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE YIKILDI"
A Haber'den Emine Kavasoğlu Hatay'daki depremin ardından bölgedeki ilk izlenimlerini paylaştı.
"Araçla hareket ederken sağa sola savrulmaya başladık. İnanılmaz bir toz bulutu oldu. Bölgede elektrikler tamamen kesilmiş durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyordu ama yıkılmayan binaların gözümüzün önünde yıkıldığını gördük"
BAZI BİNALARDA ÇATIRTI SESLERİ GELİYOR
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel "Çökme riski olan binalar var. Bazı binalarda çatırtı sesleri geliyor." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: İHBARLAR ALDIK
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.
VATANDAŞLARA UYARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hatay'da yeni deprem | SON DURUM NE? Yıkılan bina sayısı kaç? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Hatay Fay hattı kırıldı mı? 6 ÜLKEDEN HİSSEDİLDİ!
- Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Okunacak dua ve zikirler neler? Fatiha, Ayetel Kürsi, Ali İmran... Diyanet Şaban ayı ibadetleri
- ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş'ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?
- Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? 11 ilde TOKİ listesi ÇIKTI! Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ... 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı...
- DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023 | KPSS şartsız ilkokul mezunu 14 KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler?
- Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...
- Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...
- Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler
- Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
- Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile sorgulama...
- HALKBANK personel alımı mülakat sonuçları | Müfettiş Yardımcılığı, İç kontrolör, BT Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sonuç listesi
- Depremde az hasarlı binalar ne olacak? Az hasarlı binaya 10 BİN TL devlet desteği yattı mı? Ödeme Takvimi!