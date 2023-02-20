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Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedildi! Felaket sonrası artçılar sürüyor

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Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Hatay’da 6,4 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedildi! Felaket sonrası artçılar sürüyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölgede hasarlı olan bazı binaların da yıkıldığı belirtildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin" uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Hatay'da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15 gündür beşik gibi sallanan bölgede son depremler, şiddetle hissedildi. Depremlerin ağır hasarlı birçok binada yıkıma neden olduğu belirtildi.

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ÜST ÜSTE 2 BÜYÜK DEPREM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge 15 gündür artçı ve bağımsız depremlerle beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yaşanan deprem sonrası bazı binalar yıkıldı, ortalık toz duman kapladı.

"BİNALAR GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE YIKILDI"

A Haber'den Emine Kavasoğlu Hatay'daki depremin ardından bölgedeki ilk izlenimlerini paylaştı.

"Araçla hareket ederken sağa sola savrulmaya başladık. İnanılmaz bir toz bulutu oldu. Bölgede elektrikler tamamen kesilmiş durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyordu ama yıkılmayan binaların gözümüzün önünde yıkıldığını gördük"

BAZI BİNALARDA ÇATIRTI SESLERİ GELİYOR

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel "Çökme riski olan binalar var. Bazı binalarda çatırtı sesleri geliyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: İHBARLAR ALDIK

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Hatay’da 6,4 büyüklüğünde yeni deprem! HATAY'DA 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM!

Hatay’daki 6.4’lük deprem anı kamerada HATAY'DAKİ 6.4'LÜK DEPREM ANI KAMERADA

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