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Liderlerden deprem felaketi sonrası Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

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Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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Liderlerden deprem felaketi sonrası Başkan Erdoğan’a taziye telefonu

Bulgaristan,  Malta, Arnavutluk liderleri ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

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