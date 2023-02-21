İslahiye’de depremzedeler için hummalı çalışma! 1300 prefabrik ve 276 briket ev martta hazır
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremzedeler için briket ve prefabrik evlerin yapımı sürüyor. İlçede yapılan 1300 prefabrik ve 276 briket ev, mart ayı başında depremzedelere teslim edilecek.
Deprem Gaziantep'in de içinde bulunduğu 11 ilde büyük hasara yol açtı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'te, Nurdağı ilçesiyle birlikte en büyük yıkımın yaşandığı İslahiye'de yaşamın normalleşmesi için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçede yeni konut alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, bir yandan da geçici barınma alanları oluşturuluyor.
İslahiye ilçe merkezinde belirlenen 2 noktada briket ev ve prefabrik evlerin yapımına başlandı. Deprem felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında ilk alana 276 briket ev yapılıyor. Zemin etüt çalışmaları ve statik hesaplamalarının ardından belirlenen 29 bin metrekarelik alanda yapılan 276 briket ev 25 metrekare olarak tasarlandı.
İlçedeki 130 bin metrekare büyüklüğündeki ikinci noktada ise yine 25 metre kare olarak 1300 prefabrik ev yapımı hummalı şekilde devam ediyor. Her iki noktada yapılan evlerin 6 kişilik ailelerin yaşayacağı şekilde tasarlandığı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut Uygulama Müdürü Cüneyt Çiftçi, depremzedelerin barınma sorununun çözümü için yoğun olarak çalışıldığını söyledi. İslahiye'de iki geçici yaşam alanı belirlendiğini ve gerekli altyapı çalışmalarının ardından inşalarının başladığını vurgulayan Cüneyt Çiftçi, "İki noktada da tüm süreç afet yönetmeliğe uygun şekilde projelendirilerek devam ediyor. Briket ev olarak tasarlanan 276 bağımsız birim, içinde 6 kişilik ailenin ihtiyaç duyacağı tüm unsurları barındıracak şekilde tasarlanarak depremzedelere tahsis edilecek.
Depremzedelerimiz kişisel kıyafetleri ile bu eve girip yaşamlarını rahatlıkla devam ettirebilecek. Prefabrik yapılarımız da yine aynı büyüklükte olup, iç tefrişatları yapılarak anahtarları depremzedelere mart ayı başında teslim edilecektir" dedi.
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