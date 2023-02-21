İslahiye’de depremzedeler için hummalı çalışma! 1300 prefabrik ve 276 briket ev martta hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut Uygulama Müdürü Cüneyt Çiftçi, depremzedelerin barınma sorununun çözümü için yoğun olarak çalışıldığını söyledi. İslahiye'de iki geçici yaşam alanı belirlendiğini ve gerekli altyapı çalışmalarının ardından inşalarının başladığını vurgulayan Cüneyt Çiftçi, "İki noktada da tüm süreç afet yönetmeliğe uygun şekilde projelendirilerek devam ediyor. Briket ev olarak tasarlanan 276 bağımsız birim, içinde 6 kişilik ailenin ihtiyaç duyacağı tüm unsurları barındıracak şekilde tasarlanarak depremzedelere tahsis edilecek.