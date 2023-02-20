20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan'dan deprem bölgesine 48 araçlık yardım malzemesi

Yunanistan'dan deprem bölgesine 48 araçlık yardım malzemesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2023
ABONE OL
Yunanistan’dan deprem bölgesine 48 araçlık yardım malzemesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan’da afetzedeler için toplanan yardım malzemeleri, 48 araçtan oluşan konvoyla Türkiye'ye getirildi. Yardımlar, Tekirdağ'da AFAD depolarına indirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA