Son dakika: AFAD Kahramanmaraş depreminde can kaybının arttığını duyurdu! 15 bin 250 iş makinası çalışıyor

Barınma faaliyetlerinde hızlı bir ilerleme var. Şu ana kadar 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. Şu anda 7 bine yakın konteyner kurulmuş durumda. Etkilenen bütün il ve ilçelerde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287. 40 ilimizde oluşturduğumuz barınma merkezlerinde hem barınma hem de diğer ihtiyaçlarını karşılanması noktasında çalışmalar devam ediyor. 50 milyon 720 bin sıcak yemek dağıtılmış durumda. 13 milyonun üzerinde gıda paketi de köylere ulaştı.