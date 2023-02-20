20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da ağır hasarlı minareler yıkılıyor

Adana'da ağır hasarlı minareler yıkılıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2023
ABONE OL
Adana’da ağır hasarlı minareler yıkılıyor

Kahramanmaraş depremi nedeniyle Adana'da ağır hasar alan 2 caminin minareleri kontrollü şekilde yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, ağır hasarlı olduğu belirlenen minareler kontrollü yıkılıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA