Asrın felaketinden bile tehlikeliler! İşte deprem bölgelerini karıştırmak için söylenen yalanlar ve gerçekler

Afet bölgelerinde yaşanan trajedileri kaşıyıp devlet ile milletin birlikteliğine karşı başlatılan operasyona gerek sahada verilen mücadele gerekse de halkın dik duruşuyla cevap verildi. Afet yalanlarına eklenen her yeni dezenformasyona karşı, İletişim Başkanlığı bülten yayımlıyor. İşte asrın felaketinden daha ağır yalanlar ve gerçekler...