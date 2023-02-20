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Haberler Galeri Asrın felaketinden bile tehlikeliler! İşte deprem bölgelerini karıştırmak için söylenen yalanlar ve gerçekler

Asrın felaketinden bile tehlikeliler! İşte deprem bölgelerini karıştırmak için söylenen yalanlar ve gerçekler

Afet bölgelerinde yaşanan trajedileri kaşıyıp devlet ile milletin birlikteliğine karşı başlatılan operasyona gerek sahada verilen mücadele gerekse de halkın dik duruşuyla cevap verildi. Afet yalanlarına eklenen her yeni dezenformasyona karşı, İletişim Başkanlığı bülten yayımlıyor. İşte asrın felaketinden daha ağır yalanlar ve gerçekler...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 12:28
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Asrın felaketinden bile tehlikeliler! İşte deprem bölgelerini karıştırmak için söylenen yalanlar ve gerçekler

Böylesi bir zamanda yaraları sarmak, yaşanan dehşet veren depremin yol açtığı sorunlara çare bulmak yerine iftiralara sarılanların uydurduğu tüm yalanların gerçeklerini sizlerle paylaşıyoruz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asrın felaketinden bile tehlikeliler! İşte deprem bölgelerini karıştırmak için söylenen yalanlar ve gerçekler
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Asrın felaketinden bile tehlikeliler! İşte deprem bölgelerini karıştırmak için söylenen yalanlar ve gerçekler
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Asrın felaketinden bile tehlikeliler! İşte deprem bölgelerini karıştırmak için söylenen yalanlar ve gerçekler
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Asrın felaketinden bile tehlikeliler! İşte deprem bölgelerini karıştırmak için söylenen yalanlar ve gerçekler