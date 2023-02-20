Malatya okullar ne zaman açılacak 2023? Deprem bölgesi Şanlıurfa ve Malatya’da okullar hangi tarihte açılıyor?

"Malatya'da okullar ne zaman açılacak?" sorusu ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle sıklıkla sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 11 ili etkisi altına alan deprem eğitimin ara verilmesine neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarih hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamanın ardından deprem bölgesindeki okullar Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu. İşte, detaylar...