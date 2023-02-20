Malatya okullar ne zaman açılacak 2023? Deprem bölgesi Şanlıurfa ve Malatya'da okullar hangi tarihte açılıyor?
"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem nedeniyle eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; okulların açılacağı tarih değiştirildi. Peki, Malatya'da okullar ne zaman açılacaK? Deprem bölgesi Şanlıurfa'da okullar hangi tarihte açılacak? İşte, detaylar...
"Malatya'da okullar ne zaman açılacak?" sorusu ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle sıklıkla sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 11 ili etkisi altına alan deprem eğitimin ara verilmesine neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarih hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamanın ardından deprem bölgesindeki okullar Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu. İşte, detaylar...
MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Bakan Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." diye konuştu.
ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Özer'in açıklamalarına göre Şanlıurfa'da okulların açılacağı tarih 27 Mart'a kadar uzatıldı.
BAKAN ÖZER'İN AÇIKLAMASI
Son dakika haberine göre Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okulların açılacağı tarih değişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da okullar 27 Mart 2023 tarihinde açılacak.
Bakan Özer şöyle yaptığı açıklamada, "10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. İlk kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve ilçelerinde eğitime 1 Mart'ta başlıyoruz. 2'nci kategoride Gaziantep ve Osmaniye'de eğitime verilen arayı 13 Mart'a uzatıyoruz.
3'ünci kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da arayı 27 Mart'a kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla 10 ilimizi güvenlik odaklı normalleşme sürecini bugün aldığımız kararlar başlatmış bulunuyoruz." İfadelerine yer verdi.
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