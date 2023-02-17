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Mescid-i Aksa’dan Edirne’ye Sinop’tan Hatay’a! Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kahramanmaraş'ta depremde yaşamını yitirenler için 81 ilde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta namaz kılınan açık alanlarda cuma vakti öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Ayrıca Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler de gıyabi cenaze namazı kıldı.
Giriş Tarihi: 17.02.2023 16:42Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 16:42