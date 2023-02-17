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Mescid-i Aksa’dan Edirne’ye Sinop’tan Hatay’a! Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş'ta depremde yaşamını yitirenler için 81 ilde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta namaz kılınan açık alanlarda cuma vakti öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Ayrıca Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler de gıyabi cenaze namazı kıldı.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 16:42
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Mescid-i Aksa’dan Edirne’ye Sinop’tan Hatay’a! Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Mescid-i Aksa’dan Edirne’ye Sinop’tan Hatay’a! Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Türkiye'nin 10 şehrinde büyük bir deprem felaketinin yaşandığı belirtilen hutbede, "Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda kenetlendik. Alicenap milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından itibaren maddi manevi imkanlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır." ifadelerine yer verildi.

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Mescid-i Aksa’dan Edirne’ye Sinop’tan Hatay’a! Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE ULAŞIP DESTEK OLALIM"

Rahmet ve mağfiretin insanları kuşattığı Miraç gecesinde depremzedelere dua edilmesi çağrısının yapıldığı hutbede, şunlar kaydedildi:

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Mescid-i Aksa’dan Edirne’ye Sinop’tan Hatay’a! Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

"Yaşadığımız bu büyük afet karşısında kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olmaya devam edelim. İhtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim, yetim ve öksüz yavrularımızı bağrımıza basalım. Kardeşlerimizin acısını bir nebze de olsa hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Deprem bölgelerinin yanında illerimize gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek olalım. İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkanlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine sunalım. Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi, aziz milletimizi istismar edenleri uyaralım. Unutmayalım ki gün, dayanışma ve yardımlaşma günüdür."

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Mescid-i Aksa’dan Edirne’ye Sinop’tan Hatay’a! Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

OKTAY, GIYABİ CENAZE NAMAZINA KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde, depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Gıyabi cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.