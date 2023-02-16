Kırılan fay havadan görüntülendi! İncelemelerine devam eden uzmanlar: 5 fay parçası kırıldı

Gölbaşı'ndan Kuzey Doğu'ya doğru devam eden Erkenek segmenti kırıldı. Bunlar Doğu Anadolu fayına ait segmentler. Bunun dışında Güney'de Ölü Deniz fayı dediğimiz Hatay'ın doğusundan geçen Ürdün'e doğru devam eden Ölüdeniz fayı var. Ölüdeniz fayının da en kuzey ucu, Narlı fayı olarak adlandırılıyor. Narlı fayının Doğu Anadolu Fayı ile çakışma noktasındayız. Sabah ilk depremde kırılan hatlar bu hatlar. Amanos, Pazarcık, Erkenek ve Narlı segmenti, 4 tane segment kırıldı. Bunların toplam uzunluğu da 280-300 kilometreye yakın" dedi.