16 Şubat 2023, Perşembe
Kırılan fay havadan görüntülendi! İncelemelerine devam eden uzmanlar: 5 fay parçası kırıldı
Deprem bilimciler, afet bölgesinde fay hatlarını incelemek için 10. günde de çalışmalarına devam etti. Pazarcık'tan geçen Narlı fay hattının Doğu Anadolu fay hattı ile kesiştiği noktada inceleme yapan Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "Çalışmalar sürdükçe artık net şeyler söylemeye başlıyoruz. En azından 5 tane fay parçasının kırıldığını söyleyebiliyoruz. Bunların toplam uzunluklarını az çok tahmin edebiliyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:44
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