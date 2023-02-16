Miraç Kandili ORUCU | Ne zaman? Tek gün mü, kaç gün tutulur? Oruca nasıl niyet edilir, fazileti nedir?
Üç ayların içindeki ikinci mübarek gün sayılan Miraç Kandilinde Müminler vakitlerinin çoğunu ibadet ile geçirerek tövbe ve istiğfar ederler. Bu zaman diliminde yapılması en faziletli ibadetler arasında yer alan oruca dair detaylar araştırılıyor. Peki Miraç Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Nafile oruca nasıl niyet edilir?
Miraç Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Tövbe kapılarının açıldığı bugünler de Müminler Allah'ın hoşnutluğunu kazanabilmek için vakitlerinin çoğunu ibadet ve tövbe ederek geçirmeye özen gösterirler. Peki Miraç Kandili orucu var mı? Kandilde oruç ne zaman tutulur? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...
MİRAÇ GECESİ ORUÇ TUTMAK
Rabbimizin (CC) bizlere bahşettiği mübarek Miraç Kandili'ni en iyi şekilde ihya etmeyi hepimiz isteriz. Bu sene kandil, 17 Şubat Cuma 2023 tarihine denk gelmektedir.
Bu günü oruçlu geçirmek isteyenlerin, perşembeyi cumaya bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyet etmeleri gerekmektedir.
Miraç Kandiline özel bir oruç yoktur ancak İslam geleneğinde kandil gibi özel ve mübarek sayılan gecelerin gündüzünü oruçlu geçirmek, nafile ibadetlerde bulunmak, o gecenin bir parçası haline gelmiştir.
Ayrıca Ramazan ayından sonra sevabı en çok nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Miraç gecesi de Recep ayı içerisinde yer alan mübarek bir gece olduğundan o gün oruçlu bir şekilde geçirmek tavsiye edilmiştir.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15).
Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.
Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.
Bu kapsamda kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.
ORUCUN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir.
Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.
Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.
MİRAÇ NEDİR?
İslam'ın mübarek saydığı gecelerden biri olan "Miraç Kandili", Recep ayının 27. gecesine denk gelir.
Arapça kökenli "uruç" kelimesinden türeyen "miraç" sözcüğü, "yukarı çıkma vasıtası, çıkmak, yükselmek, merdiven" anlamlarına gelmektedir.
MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği hicretten 18 ay önce yaşanır. Miraç Gecesi'nde Peygamberimiz (SAV), Allah Teala'nın (CC) daveti üzerine Cebrail (AS) rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da Cenab-ı Hakk'ın (CC) huzura "Burak" isimli binek ile yükselmesidir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), semanın birinci katında Hz. Adem (AS) ile, ikinci katında Hz. İsa (AS) ve Hz. Yahya (AS) ile üçüncü katında Hz. Yusuf (AS) ile dördüncü katında Hz. İdris (AS), beşinci katında Hz. Harun (AS) ile altıncı katında Hz. Musa (AS) ile yedinci katında ise Hz. İbrahim (AS) ile görüşmüştür.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (SAV), gökteki yedinci kattan sonra Sidret'ül Münteha'ya çıkmıştır. Cebrail'in (AS) Sidretü'l-Münteha'dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş; zaman, mekan ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah (CC) ile aracı olmadan görüşmüştür.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur bugün mü, ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM İZLE!
- MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ | Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir? Hacet ve Tesbih namazları... Yapılacak TESBİHAT ve DUALAR
- EKPSS tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı, BUGÜN açıklanır mı? EKPSS KURA SONUÇLARI 2023 | ÖSYM son duyurular!
- Miraç Kandili ORUCU | Ne zaman? Tek gün mü, kaç gün tutulur? Oruca nasıl niyet edilir, fazileti nedir?
- Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl? 248. saatte Umut oldu! Enkazdan sağ çıkan Depremzede Aleyna Ölmez yaşıyor mu, kaç yaşında? Kimdir, son durumu nasıl?
- Altın almak isteyene FIRSAT KAPISI AÇILDI! Rakamlar dibi GÖRDÜ! 0.50-0.25-14-18-22 ayar altın fiyatları! Yeni rekorlar gelmeden elinizi çabuk tutun!
- 10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...
- Hesaplarınızı kontrol edin! Devlet'ten 10.000 TL ÖDEME! Hane Başı Destek Nakit Yardımı nereden, nasıl alınır? 10 bin TL destekten kimler yararlanabilir?
- Bugün Kandil mi? 17 Şubat Cuma ne kandili? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi
- Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yavru Vatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hayatı
- Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Atasay Mücevherat kurucusu Cihan Kamer hayatı ve kariyeri
- 1 milyon dolar kaç TL yapar? 1 dolar kaç TL? Dünya Ahıska Türkleri Birliği başkanı kimdir?