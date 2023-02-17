17 Şubat 2023, Cuma
MİRAÇ KANDİLİ DUA | Türkçe ve Arapça anlamları! Okunması faziletli dua ve sureler neler? AYET ve Hadisler... HZ. YUNUS'UN DUASI ANLAMI
Miraç Kandilinde okunması faziletli dua ve sureler neler sorusunun cevabı Müminler tarafından araştırılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan üç aylarda Müslümanlar için önemli gecelerden biri olan Miraç Kandilinde Peygamber Efendimizin (SAV), Allah'ın (CC) huzuruna yükseldiği ifade edilir. Yüce Allah'ın merhametiyle şereflenmek isteyen Müslümanlar bu kıymetli günde ellerini semaya açarak dua eder. Peki hangi duaları okumak daha faziletli? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.02.2023 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 19:04
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