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Haberler Galeri MİRAÇ KANDİLİ DUA | Türkçe ve Arapça anlamları! Okunması faziletli dua ve sureler neler? AYET ve Hadisler... HZ. YUNUS'UN DUASI ANLAMI

MİRAÇ KANDİLİ DUA | Türkçe ve Arapça anlamları! Okunması faziletli dua ve sureler neler? AYET ve Hadisler... HZ. YUNUS'UN DUASI ANLAMI

Miraç Kandilinde okunması faziletli dua ve sureler neler sorusunun cevabı Müminler tarafından araştırılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan üç aylarda Müslümanlar için önemli gecelerden biri olan Miraç Kandilinde Peygamber Efendimizin (SAV), Allah'ın (CC) huzuruna yükseldiği ifade edilir. Yüce Allah'ın merhametiyle şereflenmek isteyen Müslümanlar bu kıymetli günde ellerini semaya açarak dua eder. Peki hangi duaları okumak daha faziletli? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 19:04
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MİRAÇ KANDİLİ DUA | Türkçe ve Arapça anlamları! Okunması faziletli dua ve sureler neler? AYET ve Hadisler... HZ. YUNUS’UN DUASI ANLAMI

Miraç Kandili bu akşam idrak edilecek. Tövbe ve rahmet kapılarının açıldığı bu kıymetli günde Müslümanlar zamanlarını dua ve ibadet ile geçirerek yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışıyor. Miraç terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Peki Miraç Kandilinde okunması faziletli dua ve sureler neler?

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MİRAÇ KANDİLİ DUA | Türkçe ve Arapça anlamları! Okunması faziletli dua ve sureler neler? AYET ve Hadisler... HZ. YUNUS’UN DUASI ANLAMI

MİRAÇ HADİSESİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

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MİRAÇ KANDİLİ DUA | Türkçe ve Arapça anlamları! Okunması faziletli dua ve sureler neler? AYET ve Hadisler... HZ. YUNUS’UN DUASI ANLAMI

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

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MİRAÇ KANDİLİ DUA | Türkçe ve Arapça anlamları! Okunması faziletli dua ve sureler neler? AYET ve Hadisler... HZ. YUNUS’UN DUASI ANLAMI

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

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MİRAÇ KANDİLİ DUA | Türkçe ve Arapça anlamları! Okunması faziletli dua ve sureler neler? AYET ve Hadisler... HZ. YUNUS’UN DUASI ANLAMI

Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.