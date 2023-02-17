Elazığ'da deprem meydana geldi | 2023 AFAD son depremler
AFAD verilerine göre, Elazığ merkezde saat 18.34’de 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte depremin detayları...
Büyüklük: 4.6 (Mw)
Yer: Merkez (Elazığ)
Tarih: 2023-02-17
Saat: 18:34:37 TSİ
Enlem: 38.627 N
Boylam: 39.665 E
Derinlik: 7 km
2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
17-02-2023 18:57:45 37.932 36.317 7 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
17-02-2023 18:56:14 37.445 37.013 8.2 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
17-02-2023 18:53:58 37.893 36.387 6.53 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
17-02-2023 18:50:18 38.052 38.585 7 ML 3.3 Sincik (Adıyaman)
17-02-2023 18:48:23 37.476 37.009 7 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
17-02-2023 18:42:34 37.901 37.61 8.11 ML 2.1 Gölbaşı (Adıyaman)
17-02-2023 18:41:08 36.368 36.21 6.96 ML 2.2 Antakya (Hatay)
17-02-2023 18:34:37 38.627 39.665 7 MW 4.6 Merkez (Elazığ)
17-02-2023 18:31:41 37.319 36.829 7 ML 2.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
17-02-2023 18:30:13 38.053 37.987 7 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
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