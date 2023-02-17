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Elazığ'da deprem meydana geldi | 2023 AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Elazığ’da deprem meydana geldi | 2023 AFAD son depremler

AFAD verilerine göre, Elazığ merkezde saat 18.34’de 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte depremin detayları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.39'da merkez Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Büyüklük: 4.6 (Mw)

Yer: Merkez (Elazığ)

Tarih: 2023-02-17

Saat: 18:34:37 TSİ

Enlem: 38.627 N

Boylam: 39.665 E

Derinlik: 7 km

2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

17-02-2023 18:57:45 37.932 36.317 7 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
17-02-2023 18:56:14 37.445 37.013 8.2 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
17-02-2023 18:53:58 37.893 36.387 6.53 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
17-02-2023 18:50:18 38.052 38.585 7 ML 3.3 Sincik (Adıyaman)

17-02-2023 18:48:23 37.476 37.009 7 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
17-02-2023 18:42:34 37.901 37.61 8.11 ML 2.1 Gölbaşı (Adıyaman)
17-02-2023 18:41:08 36.368 36.21 6.96 ML 2.2 Antakya (Hatay)
17-02-2023 18:34:37 38.627 39.665 7 MW 4.6 Merkez (Elazığ)
17-02-2023 18:31:41 37.319 36.829 7 ML 2.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
17-02-2023 18:30:13 38.053 37.987 7 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)

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