Deprem bölgesine gönüllü gittiler! İşte pelerinsiz kahramanlar

DEPREM BÖGESİNE GÖNÜLLÜ GİTTİLER

Sabah'ın haberine göre, Konya'nın Hüyük İlçesi'nde görevli polis memurları Abdullah Uluçay ile Muhammed Akbaş, Kahramanmaraş depreminin haberini alır almaz bölgeye gönüllü gitmek istediklerini belirtilerek Hüyük İlçe Emniyet Amirliğine başvurdu. Görev beklemeyen, hemen bölgeye hareket etmek isteyen polis memurları Uluçay ile Akbaş, kendi araçlarına arama kurtarma çalışmalarında kullanacakları jeneratör ile araç ve gereçleri yükledi.

POLİS MEMURLARI ARAMA KURTARMA TİMİ OLUŞTURDU

Konya'dan yola çıkan polis memurları depremin 2'nci gününde Hatay'a ulaştı. Polis memurları Konya'dan tanıdıkları maden işçileri ile bir araya gelerek 15 kişilik arama kurtarma timi oluşturdu. Hatay kent merkezine giren ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı. AFAD koordinasyonunda enkazlara giren arama kurtarma timi, 4'ü canlı 24 kişiyi enkazdan çıkardı. Polis memurlarını ve ekibinin enkazda çalışmaları devam ediyor.

Konya'dan depremin yaşandığı Hatay'da bir araya geldiğimiz polis memurları Abdullah Uluçay ile Muhammed Akbaş yaşadıklarını anlattı.13 yıllık polis memuru Abdullah Uluçay, deprem haberini alır almaz gönüllü yazıldığını aktardı. "Van depremi sırasında orada görevliydim. Ne kadar zor bir durum olduğunu biliyordum. Polis memuru arkadaşım Muhammed Akbaş'ı arayarak gideceğimi söyledim. Oda gelmek istedi. Sonra gönüllü olduğunuzu söyleyerek amirlerimizden iznimizi aldık" dedi.

Ailesi ile vedalaşmasında ise 11 yaşındaki oğlunun biraz korktuğunu ve gitmemesi için ısrar ettiğini aktardı. Uluçay, "Eşim, 'oğlum oradaki insanların babana ihtiyacı var' diyerek ikna etti. Ben de, 'Bugün ben ileride Allah göstermesin böyle bir şey olursa sen gideceksin' diyerek evden ayrıldım" diye konuştu. Kendi araçlarına arama kurtarma için gerekli ekipmanlara koyarak Hatay'a depremin 2'nci gününde ulaştıklarını anlatan Uluçay, "Van depreminde de görev aldım. Bu deprem değil felaket. Hatay'a inince Konya'dan tanıdığımız madenci arkadaşlarımızla birlikte 15 kişilik tim oluşturduk. Çok acı bir tablo ile karşı karşıyayız. İnsan diyecek bir şey bulamıyor. Kelimelerin bittiği yerdeyiz." dedi.