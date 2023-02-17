Deprem bölgesine gönüllü gittiler! İşte pelerinsiz kahramanlar
Günlerden 6 Şubat Pazartesi. Saatler 04.17’yi gösteriyor. Türkiye asrın felaketine uyanıyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ili birden yıktı. Konya Hüyük’te görevli polis memurları Abdullah Uluçay ile Muhammed Akbaş, depremi duyar duymaz bölgeye gönüllü gitti: 4’ü sağ, 24 kişiyi enkazdan çıkarmayı başardılar.
Türkiye'nin yüreğini yakan depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, tüm depremzedelere ulaşıp yaraları sarmaya çalışırken, birçok isimsiz kahramanda ekiplere verdikleri destekle asrın felaketinde ellerin taşın altını koydu. Konya'da görev yapan iki polis memuru, Van'da depremi yaşadıkları için kendilerine ait araçla görev beklemeden jeneratör ve arama-kurtarma ekipmanlarını yanlarına alarak Hatay'a geldi. Maden işçileriyle birlikte 15 kişilik tim oluşturan polisler AFAD koordinasyonunda 4'ü canlı 24 kişiyi enkazdan çıkardı. Polis memuru Abdullah Uluçay 11 yaşındaki oğlunun korktuğu için kendisini bölgeye göndermek istemediğini belirterek "eşim oğlumu 'oradaki insanların babana ihtiyacı var' diyerek ikna etti. Ancak bir ve beraber olduğumuzda bu felaketi atlatabiliriz. Van depreminde görev aldığım için yardıma koşmak istedim" dedi.
Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felakati' olarak kayıtlara geçti. Depremin hemen ardından arama-kurtarma ekipleri enkazlar da umut ışığı aramaya başladı. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşuna ait arama kurtarma ekipleri de gönüllülerle birlikte sahaya indi. Arama kurtarma ekipleri canları pahasına 11 gündür deprem bölgelerinde enkaz altında bir ses, bir nefes bulmak için gece-gündüz aralıksız mücadele sürdürüyor.
DEPREM BÖGESİNE GÖNÜLLÜ GİTTİLER
Sabah'ın haberine göre, Konya'nın Hüyük İlçesi'nde görevli polis memurları Abdullah Uluçay ile Muhammed Akbaş, Kahramanmaraş depreminin haberini alır almaz bölgeye gönüllü gitmek istediklerini belirtilerek Hüyük İlçe Emniyet Amirliğine başvurdu. Görev beklemeyen, hemen bölgeye hareket etmek isteyen polis memurları Uluçay ile Akbaş, kendi araçlarına arama kurtarma çalışmalarında kullanacakları jeneratör ile araç ve gereçleri yükledi.
POLİS MEMURLARI ARAMA KURTARMA TİMİ OLUŞTURDU
Konya'dan yola çıkan polis memurları depremin 2'nci gününde Hatay'a ulaştı. Polis memurları Konya'dan tanıdıkları maden işçileri ile bir araya gelerek 15 kişilik arama kurtarma timi oluşturdu. Hatay kent merkezine giren ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı. AFAD koordinasyonunda enkazlara giren arama kurtarma timi, 4'ü canlı 24 kişiyi enkazdan çıkardı. Polis memurlarını ve ekibinin enkazda çalışmaları devam ediyor.
Konya'dan depremin yaşandığı Hatay'da bir araya geldiğimiz polis memurları Abdullah Uluçay ile Muhammed Akbaş yaşadıklarını anlattı.13 yıllık polis memuru Abdullah Uluçay, deprem haberini alır almaz gönüllü yazıldığını aktardı. "Van depremi sırasında orada görevliydim. Ne kadar zor bir durum olduğunu biliyordum. Polis memuru arkadaşım Muhammed Akbaş'ı arayarak gideceğimi söyledim. Oda gelmek istedi. Sonra gönüllü olduğunuzu söyleyerek amirlerimizden iznimizi aldık" dedi.
Ailesi ile vedalaşmasında ise 11 yaşındaki oğlunun biraz korktuğunu ve gitmemesi için ısrar ettiğini aktardı. Uluçay, "Eşim, 'oğlum oradaki insanların babana ihtiyacı var' diyerek ikna etti. Ben de, 'Bugün ben ileride Allah göstermesin böyle bir şey olursa sen gideceksin' diyerek evden ayrıldım" diye konuştu. Kendi araçlarına arama kurtarma için gerekli ekipmanlara koyarak Hatay'a depremin 2'nci gününde ulaştıklarını anlatan Uluçay, "Van depreminde de görev aldım. Bu deprem değil felaket. Hatay'a inince Konya'dan tanıdığımız madenci arkadaşlarımızla birlikte 15 kişilik tim oluşturduk. Çok acı bir tablo ile karşı karşıyayız. İnsan diyecek bir şey bulamıyor. Kelimelerin bittiği yerdeyiz." dedi.
"ONLARI BİRBİRİNDEN AYIRAMAZDIM"
Enkazda arama kurtarma çalışmaları sırasında unutamadığı anlattığı sırada boğazı düğümlenen Uluçay, "Zor şartlar altında enkaz altında çalışmalara devam ediyoruz. Enkazda yatak odası kısmına ulaştık. Yatak üzerinde cansız şekilde sağda baba ortada çocukları sol tarafta ise anne vardı. Birbirlerine tutuyorlardı. Onları ayırmak için uğraştık. Önce babayı sonrasında da çocuğu çıkardık. Ekip anne kısmının çökme riski olduğunu çıkarmanın mümkün olmayacağı konusunda hem fikirdi. Ben onları birbirinden ayıramazdım. Arkadaşlara yalvardım ve anneyi de çıkarmayı başardık" şeklinde konuştu.
"BUNU BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"
11 yıllık polis memuru Muhammed Akbaş ise; "Deprem haberi alır almaz amirlerimizde gönüllü olmak için izin istedik. Ekipmanları toplayarak Hatay'a gittik. Böyle bir şey ile karşılacağımızı beklemiyorduk. Çalışmalara hemen başladık. Bunu ancak birlikte ve beraber olursak atlatabiliriz. Şükür bunu da gelirken gördük" dedi. Ayrıca Akbaş, depremden etkilenen Şanlıurfa'da görevli polis memuru arkadaşını da Konya'da bulunan ailesinin yanına yerleştirdi.
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