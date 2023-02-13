İşte Türkiye'deki diri fay hatları! Depremin büyüklüğünün boyutu haritalarda ortaya çıktı! En büyük felaket...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda bina da yıkıldı. Diğer yandan yaşanan deprem Türkiye'nin deprem tarihindeki en büyükler arasında yer alırken yayınlanan deprem haritalarında da bu gerçek gözler önüne serildi. Örneğin Japonya'da yaşanan atom bombası faciasının ortaya çıkardığı enerji yoğunluğu 15 trilyon olarak ölçülürken, Kahramanmaraş depreminde bu rakam tam 30 katrilyon olarak ölçüldü. Diğer yandan AFAD'ın yayınladığı haritalarda Türkiye genelinde bulunan diri fay hatlarına yer verildi. İşte detaylar...