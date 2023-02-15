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Deprem bilimciler afet bölgesinde! Kırılan fay hatları incelendi: 2 değil 3 deprem

Çeşitli üniversitelerden deprem bilimciler, fay hatlarını incelemek üzere deprem bölgesine gitti. Jeologlar 4 gruba ayrılarak, depremle ilgili rapor hazırlamak üzere, çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta inceleme yapan ekipten Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "Türkiye'de geçmişe baktığımızda böyle bir şey yok. Sabah 04.15 civarında olan depremin iki kez şiddetli şekilde salladığını söylüyorlar. Büyük ihtimalle 1,5 dakika içerisinde iki deprem peş peşe oldu. Hatta belki o sabah 3 deprem oldu çünkü kırılan segmentlere baktığımızda hakikaten çok uzun bir fay hattının kırıldığını görüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:14
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Deprem bilimciler afet bölgesinde! Kırılan fay hatları incelendi: 2 değil 3 deprem

İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Munzur Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Muğla Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve Fırat Üniversitesi'nden öğretim üyelerinin de katılımıyla, 13 deprem bilimci, afet bölgelerinde çalışmalara başladı.

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Deprem bilimciler afet bölgesinde! Kırılan fay hatları incelendi: 2 değil 3 deprem

Alanda 4 ayrı grup halinde çalışacak ekipler, yüzey kırığı haritalaması yaparak, dağılımları belirleyecek. Depremin oluşumunu yerinde inceleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, çok uzun bir fay hattının kırıldığını gördüklerini belirterek, sabah 3 deprem gerçekleşmiş olma ihtimalini dile getirdi.

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Deprem bilimciler afet bölgesinde! Kırılan fay hatları incelendi: 2 değil 3 deprem

"DEPREMİN ÇOK BÜYÜK OLDUĞUNU ANLADIK, EKİBİMİZİ GENİŞLETTİK"

Yaklaşık 300 kilometreye yakın fay kırığı ile karşı karşıya olunduğunu belirten Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "İstanbul Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Kırıkhan'dan Nurdağı'na kadar olan bölgede çalışıyor. Nurdağı'ndan Gölbaşı'na kadar İstanbul Teknik Üniversitesi ekibi çalışıyor.

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Deprem bilimciler afet bölgesinde! Kırılan fay hatları incelendi: 2 değil 3 deprem

Erkenek fayında ise Muğla Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ekibi çalışıyor. Diğer yandan Narlı fayı kırıldı, orayı da biz çalışıp, bitirdik. Gölbaşı'ndan kuzey doğuya doğru bir fayın daha kırıldığını düşünüyoruz. Öğlen saatlerinde olan depremde Çardak fayı kırıldı. Elbistan'ı etkileyen fay kırıldı, orada da Munzur Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi ekibi çalışıyor" dedi.

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Deprem bilimciler afet bölgesinde! Kırılan fay hatları incelendi: 2 değil 3 deprem

"5 METREYE KADAR KAYMALARI GÖRDÜK"

Fayı hem yerden hem havadan incelediklerini belirten Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "Pazarcık'tan güneye doğru giden Narlı fayı var demiştik. Bu fay 15 kilometrelik bir fay. Bu fayı haritaladık, bitirdik. Üzerindeki yer değiştirmeleri ölçtük, yaklaşık olarak 2,5 metrelik bir yer değiştirme ölçtük ve o bölgenin haritalamasını bitirdik. Daha sonra Nurdağı'ndan Gölbaşı'na doğru, gelmeye başladık.