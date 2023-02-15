Deprem bilimciler afet bölgesinde! Kırılan fay hatları incelendi: 2 değil 3 deprem

Çeşitli üniversitelerden deprem bilimciler, fay hatlarını incelemek üzere deprem bölgesine gitti. Jeologlar 4 gruba ayrılarak, depremle ilgili rapor hazırlamak üzere, çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta inceleme yapan ekipten Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "Türkiye'de geçmişe baktığımızda böyle bir şey yok. Sabah 04.15 civarında olan depremin iki kez şiddetli şekilde salladığını söylüyorlar. Büyük ihtimalle 1,5 dakika içerisinde iki deprem peş peşe oldu. Hatta belki o sabah 3 deprem oldu çünkü kırılan segmentlere baktığımızda hakikaten çok uzun bir fay hattının kırıldığını görüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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