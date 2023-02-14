Görev yaptıkları bölgede 4 kişiyi kurtarmışlardı! Alman ekip ülkesine geri döndü

Geri dönen ekipte yer alan Lankers, yaptığı açıklamada, "Hava soğuk insanlar battaniyelerin altında soğuktan korunmaya çalışıyor. O insanlara saygı duyuyorum. Herkes ailelerini sevdiklerini enkaz altından kurtarmak için çalıştılar. Biz de onlara küçük bir yardımda bulunduk. Çok güçlü insanlar." dedi.

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