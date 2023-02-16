16 Şubat 2023, Perşembe
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Kahramanmaraş Elbistan'da tüyleri diken diken eden görüntü! Depremzede Türk bayrağını öperek dua etti: Bayrağımı indirme ezansız bırakma Allah'ım
Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da bir görüntü kayda geçti. Depremzede enkazların önünde ağaçta asılı Türk bayrağını gördü, gözyaşları ile öpmeye başladı bayrağı. Sözleri ise tüyleri diken diken etti.