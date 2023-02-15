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Türkiye’yi ağlatan kare: Enkazın içinde oyun

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Türkiye’yi ağlatan kare: Enkazın içinde oyun

Günlerden 6 Şubat Pazartesi. Saatler 04.17’yi gösteriyor. Türkiye asrın felaketine uyanıyor… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili birden yıktı. Yaşanan dehşetten en çok da çocuklar etkilendi. 3 yaşındaki çocuğun enkazların arasında kalmış bir spor aletiyle oyun oynaması yürekleri dağladı. İşte herkesi ağlatan o kare...

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından şehirde bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı.

Hayatta kalan çocuklar depremin ilk gününden beri her şeyden habersiz enkazların arasında bir yaşamın içinde kaldı.

Bir çocuğun spor aletleriyle oynaması kameralara yansırken görüntüler yürekleri burktu.

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