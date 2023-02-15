Enkazdan çıkan acı dolu hikaye! 202 saat sonra kurtarıldılar: 6 aylık bebeğim 5. gün kucağımda öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremin 202'inci saatinde Muharrem ve Hidayet Polat çifti, mahsur kaldıkları binanın enkazından yürüyerek çıkarıldı. Yaşadıklarını anlatan Polat, "Hiçbir şey yemedik. Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik. 6 aylık oğlum Muhammet Alparslan vardı, onu ağzımdan çıkarttığım tükürükle beslemeye çalışıyordum, eşimin artık sütü gelmiyordu. Enkazın altında 5. gün artık Muhammet Alparslan dayanamadı, ben nabzına baktım, kalbini dinledim sabah vefat etti." dedi.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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