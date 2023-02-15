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Haberler Galeri Enkazdan çıkan acı dolu hikaye! 202 saat sonra kurtarıldılar: 6 aylık bebeğim 5. gün kucağımda öldü

Enkazdan çıkan acı dolu hikaye! 202 saat sonra kurtarıldılar: 6 aylık bebeğim 5. gün kucağımda öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremin 202'inci saatinde Muharrem ve Hidayet Polat çifti, mahsur kaldıkları binanın enkazından yürüyerek çıkarıldı. Yaşadıklarını anlatan Polat, "Hiçbir şey yemedik. Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik. 6 aylık oğlum Muhammet Alparslan vardı, onu ağzımdan çıkarttığım tükürükle beslemeye çalışıyordum, eşimin artık sütü gelmiyordu. Enkazın altında 5. gün artık Muhammet Alparslan dayanamadı, ben nabzına baktım, kalbini dinledim sabah vefat etti." dedi.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 11:01
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Enkazdan çıkan acı dolu hikaye! 202 saat sonra kurtarıldılar: 6 aylık bebeğim 5. gün kucağımda öldü

Depremlerin ardından Aktaş Apartmanı'nda Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), Adapazarı Belediyesi personeli ve Bursa Gürsu Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada enkaz altından ses alınması sonrası Muharrem ve eşi Hidayet Polat ile iletişim kuruldu.

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Enkazdan çıkan acı dolu hikaye! 202 saat sonra kurtarıldılar: 6 aylık bebeğim 5. gün kucağımda öldü

Ekiplerin çalışması sonucu önce Muharrem Polat, ardından eşi Hidayet Polat ekiplerin desteğiyle çıkarıldı.

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Enkazdan çıkan acı dolu hikaye! 202 saat sonra kurtarıldılar: 6 aylık bebeğim 5. gün kucağımda öldü

Yürüyerek çıkan çift, sağlık ekiplerince sedyeye yatırılarak ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Enkazdan çıkan acı dolu hikaye! 202 saat sonra kurtarıldılar: 6 aylık bebeğim 5. gün kucağımda öldü

Hastanede tedaviye alınan Muharrem Polat, AA muhabirine, enkaz altında yaşadıkları anlattı.

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Enkazdan çıkan acı dolu hikaye! 202 saat sonra kurtarıldılar: 6 aylık bebeğim 5. gün kucağımda öldü

Deprem olduğunda telefonunu kaybettiğini anlatan Polat, "Depremin ilk günü telefonlar kayıptı. Alarmı 08.45'e kurmuştum, alarm çalınca, telefon yatağın altına girmiş, yatak zemine oturmuştu. Yatağı kaldırıp telefonu aldık, onun ışığıyla idare ettik." dedi.