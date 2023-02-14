Karot deprem testi nedir, nasıl yapılır? Karot ve kolon testi ücretli mi, ücretsiz mi? Bina dayanıklılık testinde C20 ne anlama geliyor?

KAROT TESTİNİN FAYDASI NEDİR?

Karot raporu almanın faydası, deprem riski olduğu düşünülen binalarda bu riskin olmadığını kanıtlamak için kullanılmasıdır. Riskli olduğu düşünülen veya biten her yeni yapının güvenirliliğin tespiti için mutlaka karot raporu almak gerekir. Tüm yaşam alanlarının ve yapılarının depreme dayanıklı olduğunu kanıtlamak için alınması gerekilen zorunlu rapordur açıklaması yapılabilir. Beton ya da diğer yapı malzemelerin testini sağlamak amacıyla kullanılan karot makinesi aracılığıyla yapıdan kusursuz silindirler çıkarılarak test başlamış olur. Daha sonra uzmanlar tarafından yapılan test rapor edilir ve sonuçları karot raporu olarak mülk sahibi sorumlu kişiye iletilir.