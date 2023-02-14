Asrın felaketinde kendisini ve ailesini perdeyle kurtardı: 30 metreden betona çakıldık
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem 10 ili etkiledi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken mucize haberleri de gelmeye devam ediyor. Hatay'da Fahreddin Osmanca yaşadığı 6 katlı binanın 3. katından evdeki perdeyi balkon demirine bağlayıp aşağı atladı. O anları anlatan Osmanca, "Evde eşimle tatbikat yapmama rağmen Antakya'ya megaton gücünde bir darbe indi. Çığlıklar kulaklarımda." dedi.
Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar yaşanıyor. O isimlerden biri, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde görevli kent tarihi araştırmacısı Fahreddin Osmanca. Depreme Antakya'daki evinde ailesiyle birlikte yakalanan Osmanca sosyal medyada yaptığı paylaşımla kurtuluşunun nasıl mucize olduğunu gözler önüne serdi.
"ANTAKYA'YA MEGATON GÜCÜNDE DARBE İNDİ"
İlk depremde hayatını kurtarmayı başaran Fahreddin Osmanca, deprem öncesi eşiyle evde tatbikatlar da yaptığını ancak depremin şiddetinin ne denli büyük olduğunu belirterek, "Bütün önlem, tedbir ve evde eşimle tatbikat yapmama rağmen Antakya'ya megaton gücünde bir darbe indi. Duvarlar patladı, kapılar kapandı, tek çare ölümüne atlamaktı. Kızıma sarıldım, Allah'a sığındım" dedi.
"PERDE BAĞLAYIP AŞAĞI İNDİK, BETONA ÇAKILDIK"
Yaşadığı 6 katlı binanın 3. Katından evdeki perdeyi balkon demirine bağlayıp aşağı inmeye çalıştıklarını kaydeden Osmanca, "Perdeyi bağlayıp tutunarak inerken kayıp 30 metreden betona çakıldık. Çığlıklar kulaklarımda. 1 saatten fazla bilincimi yitirdim. Bütün kan yüzümü kaplarken kızımın nefes aldığını gördüm. İmdadıma komşum yetişti.
Ayağıma 1 terlik ve 1 ayakkabı geçirdi. Kızımı aldı. Ardımdan atlayan eşim de bize katıldığında saat 04.45'ti. 4 saat boyunca çığlıklar eşliğinde yağmurda ıslandık komşularımla. Ellerimden ayaklarımdan kan süzüldü saatlerce. Allah'ın sevgili kulları ateş yaktı, donmaktan kurtardı bizi" diyerek mucize anlarını anlattı.
"DEVLETİMİZİN HER KURUMU İLGİLENDİ"
Saatler sonra İskenderun'dan gelen ailesinin kendilerini aldığını anlatan depremzede, "Akrabalarım bizi cehennemden çıkardı. Bütün Antakya yıkılmıştı" dedi. Daha sonra yakınları vasıtasıyla Ankara'ya gidip Etlik Şehir Hastanesi'nde ailesiyle birlikte tedavi altına alındığını aktaran Osmanca, "3 gün tedavi gördüm. Hastane ise muazzam bir alaka gösterdi. Her saniye devletimizin bir kurumu geldi. Kat sorumlusu doktor Canan Hanım bize evladı gibi baktı. Omur, kol ve kaburgamda çatlaklar küçük kırıklar olduğunu öğrendim. Kızım ve eşime her türlü imkanı sundular. Allah razı olsun. Benim huzuru eksik etmemeye özen gösterdiğim, içinde bağırma bile olmasın istediğim yuvam yıkıldı. Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen sizler yeni ailem oldunuz" diyerek minnetlerini sundu.
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