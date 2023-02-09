Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 deprem bölgesi için aralıksız seferber! Yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen 7,6 ve 7,7'lik yüzyılın en büyük depreminin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman'dan kalkan 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA, görev uçuşları için havalandı. İlk 3 günde büyük efor sarf eden gökyüzünün kartalları 09.02.2023 Perşembe günü itibariyle 9 Bayraktar AKINCI ile 22 Bayraktar TB2, ara vermeden yoğun olarak görev uçuşlarına devam ediyor.