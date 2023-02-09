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Haberler Galeri Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 deprem bölgesi için aralıksız seferber! Yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 deprem bölgesi için aralıksız seferber! Yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen 7,6 ve 7,7'lik yüzyılın en büyük depreminin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman'dan kalkan 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA, görev uçuşları için havalandı. İlk 3 günde büyük efor sarf eden gökyüzünün kartalları 09.02.2023 Perşembe günü itibariyle 9 Bayraktar AKINCI ile 22 Bayraktar TB2, ara vermeden yoğun olarak görev uçuşlarına devam ediyor.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 19:34 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 19:37
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Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 deprem bölgesi için aralıksız seferber! Yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Bayraktar AKINCI TİHA'lar depremin ilk günü zorlu hava şartlarında tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdi.

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Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 deprem bölgesi için aralıksız seferber! Yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Depremin ilk günü olan 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yoğun hava muhalefeti, fırtına, kar yağışı ve bütün bölgeyi kapatan yoğun bulutluluk nedeniyle uçaklar ve helikopterler havalanamazken, sadece Bayraktar AKINCI TİHA'lar insansız olmasının verdiği avantajla risk alınarak görev uçuşu gerçekleştirdi.

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Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 deprem bölgesi için aralıksız seferber! Yıkımın boyutu havadan görüntülendi

AKINCI'nın kamerasına yansıyan görüntüler felaketin meteorolojik boyutlarını da gözler önüne serdi.

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Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 deprem bölgesi için aralıksız seferber! Yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Deprem bölgesi üzerindeki sert hava şartları depremin ilk günü için istenilen ölçüde görüntü alınmasına engel olurken, Bayraktar AKINCI TİHA, en küçük bir görüntü fırsatını dahi değerlendirebilmek için zorlu hava şartlarında saatlerce süren uçuşlar yaptı.

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Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 deprem bölgesi için aralıksız seferber! Yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Takip eden günlerde ise görev uçuşu yapan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 sayısı arttı.