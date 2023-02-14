14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da depremde hayatını kaybeden eşinden özür diledi: Veda edemedim son sohbetimizmiş

Hatay’da depremde hayatını kaybeden eşinden özür diledi: Veda edemedim son sohbetimizmiş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
ABONE OL
Hatay’da depremde hayatını kaybeden eşinden özür diledi: Veda edemedim son sohbetimizmiş

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Asrın felaketi 10 ili birden etkiledi. Hatay’da depremde yıkılan apartmanda eşi yaşamını yitiren, kendisi ise 25 saat sonra enkazdan çıkarılan 112 Acil Komutanı Merkezi'nde görevli Dr. Ufuk Bayraktar, Adana’da ameliyat edildi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Bayraktar eşiyle son anlarını ve enkaz altında yaşadıklarını anlattı. Bayraktar’ın o sözleri herkesi ağlattı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yıkılan Derya Apartmanı'nın zemin katında oturan Hatay 112 Acil Komutanı Merkezi'nde görevli Dr. Ufuk Bayraktar ve eşi Ela Bayraktar, enkaz altında kaldı. Dr. Bayraktar, arama-kurtarma ekipleri tarafından 25 saat sonra sağ çıkarılırken eşi Ela Bayraktar'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Vücudunda çok sayıda kırık olan Bayraktar, Hatay'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Adana'da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada ameliyata alınan Bayraktar, daha sonra servise alındı. Yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını söyleyen Bayraktar o anları anlattı.

"YARDIM SESİ GELDİĞİNDE KULAKLARIMA İNANAMADIM"

Deprem anını çok net hatırladığını söyleyen Ufuk Bayraktar, eşiyle o sırada uyanık olduklarını ve sohbet ettiklerini söyledi. Depremin başlamasıyla eşiyle çök kapan yaptıklarını dile getiren Bayraktar, "Sonrasında binanın yıkıldığını hissettim. Bilincimi hiç kaybetmedim ama zaman algım gitti. Ben yaklaşık 16 saat sonra çıkarıldığımı sanıyordum ama 25'inci saatte kurtarılmışım. Enkaz altındayken acısız şekilde ölmeyi diledim. Yardım sesi geldiğinde kulaklarıma inanamadım. Evlerimiz başımıza yıkıldı. Enkaz altında kaldık. Ya yaralandık ya öldük. Bina çok yeniydi. Deprem yönetmeliğinden sonra yapılmıştı. Buna rağmen yıkıldı. İçimiz rahat şekilde almıştık. Sonu acı oldu" dedi.

"EŞİME VEDA EDEMEDİĞİM İÇİN ONDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Eşiyle son anlarını anlatan Bayraktar, "Son sohbetmiş. İkimiz de bilemedik. Güzel anılardan konuşuyorduk. Eşimin son sözü 'Bir kahve mi yapsak acaba' oldu. Ondan sonra deprem başladı. Sadece çığlığını duyabildim. Ondan çok özür diliyorum. Veda edemedim ona. Çok özür diliyorum. En azından veda edebilmek, cenazesinde bulunmak, mezarına kendim yerleştirebilmek isterdim. En azından buna hakkım olmalıydı. Deprem böyle lanet bir şey" diye konuştu.

Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar! ASRIN FELAKETİNDE MUCİZE KURTULUŞLAR!
Baba ve kızının mucize kurtuluşu görenleri duygulandırdı BABA VE KIZININ MUCİZE KURTULUŞU GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI
Depremden kurtuldu ama... DEPREMDEN KURTULDU AMA...
Ailesinin tüm fertleri depremde hayatını kaybetti! AİLESİNİN TÜM FERTLERİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA