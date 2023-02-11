Ailesinin tüm fertleri depremde hayatını kaybetti! Polis memurunun yürekleri dağlayan acısı
Adana’da depremde hayatını kaybeden 32 yaşındaki Emine Akça, iki oğluyla birlikte yan yana toprağa verildi. Ankara’da eğitimde olduğu için depremden kurtulan polis memuru İbrahim Akça, hayat arkadaşı ve çocuklarını elleriyle toprağa verdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde; Adana'nın merkez ilçesi Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde yer alan İhsan Bayram Sitesi'nde de yıkım yaşandı. Yıkılan blokta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında önce Emine Akça'nın, sonra da oğulları Mehmet (6) ve Metehan'ın (3) cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber, yürekleri yaktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli olan İbrahim Akça (33), 'komiserlik sınavı'nı kazandığı ve yaklaşık 2 aydan bu yana Ankara'da eğitimde olduğu için depremden kurtuldu.
Eşi ve çocuklarının öldüğü haberiyle yıkılan Akça, kente gelerek önce cenazeleri teşhis etti; sonrasında hayat arkadaşı ve çocuklarını Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi.
İbrahim Akça, cenaze boyunca metanetini korumaya çalışırken, Metehan ve ağabeyi Mehmet, anneleri Emine Akça ile birlikte yan yana toprağa verildi. Hayat arkadaşı ve oğullarının mezarındaki toprağı tek tek okşayıp, onlar için dua edip veda eden İbrahim Akça, sonrasında taziyeleri kabul etti. Emine Akça'nın ailesi ve yakınları da genç kadının mezarı başında gözyaşı döküp ağıtlar yakarken, ortaya çıkan fotoğraf karesi de yürekleri dağladı.
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