Ailesinin tüm fertleri depremde hayatını kaybetti! Polis memurunun yürekleri dağlayan acısı

İbrahim Akça, cenaze boyunca metanetini korumaya çalışırken, Metehan ve ağabeyi Mehmet, anneleri Emine Akça ile birlikte yan yana toprağa verildi. Hayat arkadaşı ve oğullarının mezarındaki toprağı tek tek okşayıp, onlar için dua edip veda eden İbrahim Akça, sonrasında taziyeleri kabul etti. Emine Akça'nın ailesi ve yakınları da genç kadının mezarı başında gözyaşı döküp ağıtlar yakarken, ortaya çıkan fotoğraf karesi de yürekleri dağladı.

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