Hatay'a dört koldan yardım! Türkiye genelinde büyük seferberlik! Asker enkaz alanında...
Tarihin en büyük deprem felaketinin yaşandığı Hatay için tüm Türkiye seferber oldu. Depremin 48. saati dolmadan şehirde sahra hastanesi kuruldu. Bölgenin yaralarının sarılması adına yardım kampanyaları çığ gibi büyüdü. Devlet millet el ele vererek, depremin yaralarını sarmaya başladı. AFAD mağdurlar için 300’ü aşkın çadır kurdu, Kızılay ise mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koştu.
Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hatay başta olmak üzere toplam 10 il, sarsıntıdan etkilenerek adeta enkaza döndü. Meydana gelen facianın ardından Türkiye, hem arama kurtarma hem de yardım için adeta seferberlik ilan etti.
YÜZBİNLERCE YARDIM KOLİSİ
Tüm imkanlarını seferber eden devlet, bütün kurumlarıyla bölgeye koştu. Hızlıca Hatay'a intikal eden kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışıyor.
Aynı zamanda giyecekten battaniyeye, gıdadan ilaca kadar özenle hazırlanan 100 binlerce yardım kolisinin bölgeye sevki devam ediyor.
SAHRA HASTANESİ KURULDU
Depremde vefat eden ve kimliği belirlenen vatandaşlar, Sahra Hastanesi'nin bahçesinde bekletiliyor. Vefat eden yakınlarını bulmak isteyenler bu alana gelip yakınlarını teşhis ediyorlar. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulan Sahra hastanesinde göçük altından çıkarılan yaralıların tedavisi son hızla devam ediyor. Aynı zamanda ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar kurulan çadırlardan gerekli ilaçları temin edebiliyorlar.
HER ŞEHİRDEN AMBULANS
Devlet kurumlarının yanı sıra sivil yerel yönetimler de adeta zamanla yarışarak elinden geleni yapıyor. Türkiye'nin her şehrinden deprem bölgesine nakil ambulanslar geldi. İstanbul, Ankara, Antalya, Sivas, Bursa, Erzurum ve İsparta gibi pek çok kentte görev yapan, içerisinde tıbbi malzemelerinin bulunduğu ambulanslar, enkazdan çıkarılan yaralıların hastaneye naklini gerçekleştiriyor.
ÇADIRLAR KURULDU
Evleri harabeye dönen kışın ortasında kalan depremzedelerin imdadına AFAD yetişti. AFAD, mağdurlar için Yeni Hatay Stadyumunun otoparkında 300'ü aşkın çadır kurdu.
SICAK YEMEK DAĞITILIYOR
Vatandaşların yemek ihtiyacı da yanıtsız kalmadı. Türk Kızılay, depremzedeler için gün boyunca sıcak yemek dağıtımına başladı. Sabah erken saatlerde pişirilen sulu yemekler, gün içerisinde paylaştırılıyor.
ASKER ENKAZ ÇALIŞMASINDA
Afetin ardından bölgeye intikal eden Türk askeri de enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi tahliye için görevlendirildi. Depremzedelerin bir kısmı, kışlaların güvenli noktalarında ağırlanıyor.
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