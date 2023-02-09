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Asker çocuğunu ziyarete giden çiftin depremde hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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Asker çocuğunu ziyarete giden çiftin depremde hayatını kaybetti

Asker oğullarını ziyarete gittikleri Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden infaz koruma memuru ile eşinin cenazeleri memleketleri Sivas'ta toprağa verildi.

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