Kahramanmaraş depreminde Malatya Öğretmenevi böyle yıkıldı
YAŞAM ahaber.com.tr
Son dakika… 7.7 ve 7.6'lık "asrın felaketi" olarak görülen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Malatya Öğretmenevi'nin çökmesi kameraya yansıdı.
Türkiye'ye yasa boğan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 10 ile kabusu yaşatan 7.7 ve 7.6'lık son yüzyılın en büyük felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Görenleri şoke eden görüntünün bu seferki adresi Malatya…
Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da Öğretmenevi'nin çökme anı saniye saniye kameraya yansıdı.
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