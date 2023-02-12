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Kahramanmaraş depreminde Malatya Öğretmenevi böyle yıkıldı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Kahramanmaraş depreminde Malatya Öğretmenevi böyle yıkıldı

Son dakika… 7.7 ve 7.6'lık "asrın felaketi" olarak görülen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Malatya Öğretmenevi'nin çökmesi kameraya yansıdı.

Türkiye'ye yasa boğan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 10 ile kabusu yaşatan 7.7 ve 7.6'lık son yüzyılın en büyük felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Görenleri şoke eden görüntünün bu seferki adresi Malatya

Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da Öğretmenevi'nin çökme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Depremde öğretmenevi böyle yıkıldı DEPREMDE ÖĞRETMENEVİ BÖYLE YIKILDI

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