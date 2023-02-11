Adıyaman’da bina yan yattı, camları bile kırılmadı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o bina

Deprem anında yaşadıkların aktaran Nurdagül Bozok'un eşi 72 yaşındaki Hasan Bozok ise şunları kaydetti:

"Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bir süre dengemizi sağlayamadık. Evdekileri dışarı çıkmaları yönünde uyardım. Dışarı çıktığımızda evlerin bu durumunu gördük. Komşumuzun evi 6, bizim ev ise 5 katlıydı. Onun evinin bizim eve sürtünerek yıkılması bizim evde de büyük sarsıntıya ve tahribata neden oldu. Bina birinci depremde az yattı ama ikinci depremle tam olarak arkadaki binaların üstüne yani kuzeye doğru yan yattı. Bu binanın altındaki binalar da o şekilde kaldı."

Kente çok yardım geldiğine de değinen Bozok, "Yardımlardan yana hiç sıkıntı yok. Şu an zaten enkaz altında kalanlar çıkarılmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Bozok, "Bina daha bir yıllıktı zaten. Bu şekilde devrilmesine, yıkılmamasına hiç anlam veremedik. Bizim binamız 1996'da yapılmasına rağmen, daha eski olmasına rağmen yıkılmadı." diye konuştu.