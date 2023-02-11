Adıyaman’da bina yan yattı, camları bile kırılmadı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o bina
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir apartman tek parça halinde arkasındaki evlerin üstüne devrildi. Yıkılan binanın çevresinde ikamet eden 67 yaşındaki Nurdagül Bozok, halen olayın şokunu atlatamadığını söyledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1 Nisan Bulvarı'nda yer alan Kayı Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkisiyle temelinden çıkarak tek parça halinde arkaya doğru yan yattı.
Temel bölümünden itibaren adeta bulunduğu yerden kopan apartmanın genel durumunda çok büyük bir yıkım görülmemesi dikkati çekti.
Binanın dip kısmında yaklaşık 4 metre genişliğinde, 3 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda da yarık oluştu.
Binanın bu durumunu görenler, yol kenarında durup görüntülemeye çalıştı.
"ÇOK ŞİDDETLİ BİR DEPREM YAŞADIK"
Yıkılan binanın çevresinde ikamet eden 67 yaşındaki Nurdagül Bozok, halen olayın şokunu atlatamadığını söyledi.
Deprem anında evlerinde olduklarını anlatan Bozok, "Bu binadan nasıl çıktığımızı bile hatırlamıyorum. Çok kötü durumdayız. Deprem anında yan tarafımızdaki binada oturanlar da vardı. Evin sahibi de umreye gitmişti. Döndükten sonra evini böyle görünce o da şok oldu. Daha yeni yapmıştı çünkü." dedi.
Deprem anında yaşadıkların aktaran Nurdagül Bozok'un eşi 72 yaşındaki Hasan Bozok ise şunları kaydetti:
"Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bir süre dengemizi sağlayamadık. Evdekileri dışarı çıkmaları yönünde uyardım. Dışarı çıktığımızda evlerin bu durumunu gördük. Komşumuzun evi 6, bizim ev ise 5 katlıydı. Onun evinin bizim eve sürtünerek yıkılması bizim evde de büyük sarsıntıya ve tahribata neden oldu. Bina birinci depremde az yattı ama ikinci depremle tam olarak arkadaki binaların üstüne yani kuzeye doğru yan yattı. Bu binanın altındaki binalar da o şekilde kaldı."
Kente çok yardım geldiğine de değinen Bozok, "Yardımlardan yana hiç sıkıntı yok. Şu an zaten enkaz altında kalanlar çıkarılmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.
Bozok, "Bina daha bir yıllıktı zaten. Bu şekilde devrilmesine, yıkılmamasına hiç anlam veremedik. Bizim binamız 1996'da yapılmasına rağmen, daha eski olmasına rağmen yıkılmadı." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ZİLZAL (Zelzele) suresi MEALİ | Faziletleri neler? Türkçe anlamı nedir? Deprem anında okunur mu? Türkçe, Arapça okunuşu! DOĞAL AFETLERDEN KORUYAN DUA...
- Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?
- İşsizlik ödeneği ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşsizlik maaşı yattı mı, ödendi mi? Sorgulama ekranı...
- E-Okul NAKİL ALDIRMA EKRANI 2023 | Deprem okul kaydı nakli nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Doğal Afet Nedeniyle Nakil aldırma başvuru...
- Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı? Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı?
- YKS ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? 2023 YKS üniversite sınavı başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DUYURULAR!
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- KYK yurtları boşaltılıyor mu, ne zaman? KYK yurtları hangi illerde boşaltılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir...O iller için açıklama geldi
- KYK yurt kayıt sildirme FORMU 2023 | KYK, Özel Yurt kaydı nasıl silinir? Kayıt sildirme dilekçesi nasıl Yazılır? Online yapılabilir mi?
- Hatay Havalimanı ne zaman açılacak?
- KYK yurt ücretleri ödenecek mi, ertelenir mi? KYK, özel yurt ödemeleri devam edecek mi, depozito geri yatar mı? SON DUYURULAR
- Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika