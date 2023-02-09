Hatay’da enkazdan 72 saat sonra kurtarıldı! "Su ister misin?" sorusuna verdiği yanıt herkesi duygulandırdı

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altından ses geldiğinin tespit edilmesi üzerine UMKE ve diğer ekipler çalışmalarını o alana yoğunlaştırdı. Ve ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı. Hazal ile annesinin sağlık durumu iyi" dedi.