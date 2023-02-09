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Hatay’da enkazdan 72 saat sonra kurtarıldı! "Su ister misin?" sorusuna verdiği yanıt herkesi duygulandırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Hatay’da enkazdan 72 saat sonra kurtarıldı! Su ister misin? sorusuna verdiği yanıt herkesi duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık deprem 10 ili yıktı. Hatay'da 72 saat sonra bir mucize yaşandı. Yıkılan bir apartmanın enkazından 4 kişi sağ çıkarıldı. 5 yaşındaki Hazal'ın 'Su ister misin?' sorusuna verdiği yanıt ise herkesi duygulandırdı. İşte o anlar...

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden İHH ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Enkazda yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.

Küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin su isteyip istemediği sorusuna, "Yok daha muayene olmadım" karşılığını verdi.

Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı.

Enkazdan yaralı çıkarılan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altından ses geldiğinin tespit edilmesi üzerine UMKE ve diğer ekipler çalışmalarını o alana yoğunlaştırdı. Ve ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı. Hazal ile annesinin sağlık durumu iyi" dedi.

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