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68 saat sonra Hatay'da yeni mucize! O anlar A Haber ekranlarında! Yoğun mücadele sürüyor

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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68 saat sonra Hatay’da yeni mucize! O anlar A Haber ekranlarında! Yoğun mücadele sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. Yapılan çalışmalar sonrasında tam 68 saat sonra bir vatandaş enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. İşte o anlar...

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun gayret gösteriyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Üçüncü gün geride kalırken arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Hatay'dan sevindirici haber geldi.

Depremdn tam 68 saat sonra bir vatandaş enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından kurtarılan vatandaş gerekli müdahalelerin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

68 saat sonra Hatay’da yeni mucize! 68 SAAT SONRA HATAY'DA YENİ MUCİZE!

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