68 saat sonra Hatay'da yeni mucize! O anlar A Haber ekranlarında! Yoğun mücadele sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. Yapılan çalışmalar sonrasında tam 68 saat sonra bir vatandaş enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. İşte o anlar...
Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun gayret gösteriyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor.
Üçüncü gün geride kalırken arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Hatay'dan sevindirici haber geldi.
Depremdn tam 68 saat sonra bir vatandaş enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından kurtarılan vatandaş gerekli müdahalelerin yapılması için hastaneye kaldırıldı.
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