Discord'da enkaz altında kalan depremzedeyi arayıp dalga geçtiler! O alçaklar gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ili etkilerken çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları aramar kurtarma çalışmaları devam ederken bir grup genç göçük altındaki çocukla dalga geçti. Discord'da bir grup, enkaz altında kalanları telefonla arayıp, "Megafonla bağırıyoruz, duyuyor musun" dedi. Göçük altındaki çocuğun "Çok soğuk, üşüyorum" sözlerine gülerek alay eden Mesut B. ile Yunus S. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Türkiye genelinde hissedilen depremde üçbinin üzerine vatandaş hayatını kaybetti.
Bir grup gencin enkaz altında kalan insanları arayarak dalga geçtiği anlar gündeme damga vurdu.
Discord üzerinden yayın açarak, yardım isteyen çocuğa ulaşan şahıslar, adres bilgilerini istediği sırada yardım getiriyormuş gibi yaparak, enkaz altındaki gençle alay ettiler. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Discord üzerinden yayın açarak, yardım isteyen çocuğa ulaşan şahıslar, adres bilgilerini istediği sırada yardım getiriyormuş gibi yaparak, enkaz altındaki gençle alay ettiler. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.
DEPREMZEDE İLE ALAY ETTİLER
Discord üzerinden yayın açarak, yardım isteyen çocuğa ulaşan şahıslar, adres bilgilerini istediği sırada yardım getiriyormuş gibi yaparak, enkaz altındaki gençle alay ettiler. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Yardım için discorda bağlanan gençle gerçekleşen diyalog acımasızlığı gözler önüne serdi.
+ Şu an neredesiniz?
- Pınar apartmanında.
+ Enkazın altında mısınız?
- Evet, petrol ofisinin karşısındayız.
+ Bak, bağırıyorum sesimi duyuyor musun de...
+ Bağırıyorum sesimi duyuyor musun şu anda... Islık çaldım.
- Duyamıyorum
+ Megafondan bağıracağım, bir dakika; çocuk var mı etrafta... (Gülüşmeler...)
- Hala duyamıyorum, çok üşüyorum.
GÖZALTINA ALINDILAR
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, discord uygulaması üzerinden depremzede ile alay eden kişileri tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mesut B. ile Yunus S. ikametlerinde gözaltına aldı.
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