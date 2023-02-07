Discord’da enkaz altında kalan depremzedeyi arayıp dalga geçtiler! O alçaklar gözaltına alındı

Yardım için discorda bağlanan gençle gerçekleşen diyalog acımasızlığı gözler önüne serdi.

+ Şu an neredesiniz?

- Pınar apartmanında.

+ Enkazın altında mısınız?

- Evet, petrol ofisinin karşısındayız.

+ Bak, bağırıyorum sesimi duyuyor musun de...

+ Bağırıyorum sesimi duyuyor musun şu anda... Islık çaldım.

- Duyamıyorum

+ Megafondan bağıracağım, bir dakika; çocuk var mı etrafta... (Gülüşmeler...)

- Hala duyamıyorum, çok üşüyorum.