FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2023 | Evim fay hattında mı? Fay hattı nedir, nasıl kırılır? Kaç km derinlikte olur? Adresten deprem riski öğrenme
Türkiye'de deprem hayatın önemli bir gerçekliği olmaya devam ediyor. Birbirinden büyük 3 farklı fay hattına ev sahipliği yapan ülkemizde deprem ile yaşamak, risklerini öğrenmek ve önlem almak son derece önemli bir yere sahip. Vatandaşlar bu sebeple fay haritası sorgulama ekranını araştırıyor. Peki Fay hattı nedir, nasıl kırılır? Kaç km derinlikte olur? Türkiye'de kaç adet fay hattı bulunuyor?
Türkiye fay haritası sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de birbirinden büyük 3 farklı fay hattı bulunmaktadır. Bunlar ise, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı'dır. Peki fay hattı nedir, nasıl kırılır? Kaç km derinlikte olur? Evim fay hattında mı?
TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA
Yaşadığınız bölgenin deprem riskini ve fay hatlarını sorgulamak için E-Devlet sistemine giriş yaparak Deprem Haritası Sorgulama sayfasından aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden fay hatlarını görüntülemek mümkün.
FAY HATTI NEDİR?
Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar.
Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir. birbirlerinin hareketlerini engelleyen levhalar sürtünmeye başlar, bu olayla iki kütle arasında kalan faylar zorlanır ve bu noktalarda enerji birikir. Zorlanma ve sürtünme sonunda şiddetli kırılmalar meydana gelir ve buna da deprem denir.
FAY HATTI KIRILIRSA NE OLUR?
Fay hatlarında kırılmalar birbirini tetikleyerek meydana gelebilir. Fay hattı kırılması sonucu şiddetli depremler meydana gelebilir.
KAÇ KM DERİNLİKTE?
Yerin 60-300 km. derinliklerinde olan depremler orta derinlikte olan depremlerdir. Derin depremler ise yerin 300 km.den fazla derinliğinde olan depremlerdir. Türkiye'de olan depremler genellikle sığ depremlerdir ve derinlikleri 0-60 km. arasındadır.
TÜRKİYE'DE FAY HATLARI HANGİ BÖLGELERDE?
DOĞU ANADOLU FAY HATTI
Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.
Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.
KUZEY ANADOLU FAY HATTI
Kuzey Anadolu fayı (KAF) olarak anılan fay hattı, dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında sayılıyor. KAF, doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanıyor.
Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan hattın uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor.
1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında çok fazla can ve mal kaybına neden olan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi.
BATI ANADOLU FAY HATTI
Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.
Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir.
Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Anadolu depremselliğinin ikinci ana nedeni Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır.
Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır.
Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır. Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular.
Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur. Batı Anadolu'da GGB-KKD yönünde yılda 15 mm/yıl genişleme oluşur. Bu olay depremlere ve grabenlerin oluşumuna neden olur.
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